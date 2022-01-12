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Turabi Çamkıran'ın o pozları olay yarattı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

12.01.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunu açıkladığı Survivor All Star 2022 için geri sayım başladı. Survivor şampiyonluklarıyla bilinen Turabi Çamkıran'ın pozları, sosyal medya kullanıcıları arasında heyecan yarattı.

Turabi Çamkıran'ın o pozları olay yarattı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer almayan Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık Survivor'a sonradan dahil olacağının sinyallerini veriyor. Çamkıran, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı savaşçı pozlarıyla kafaları karıştırdı.

''SURVİVOR'IN KRALI'' NOTUNU DÜŞTÜ

Turabi Çamkıran'ın ''Survivor'ın kralı'' notuyla paylaştığı pozlara yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Kral Survivor'a dönüyor'', ''Survivor 2022'den sürpriz çıkacak gibi geldi'' ve ''Haydi inşallah. Survivor seni bekler'' gibi yorumlarda bulundu.

Turabi Çamkıran'dan olay pozlar! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Turabi Çamkıran'dan olay pozlar! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Turabi Çamkıran'dan olay pozlar! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Turabi Çamkıran, 2014 ve 2015 yıllarında iki kez Survivor şampiyonluğunu tatmıştı.

Turabi Çamkıran'ın o pozları olay yarattı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

2018 yılında üçüncü kez Survivor'a katılan Çamkıran, bu defa yarışmadan 7. olarak ayrıldı.

Turabi Çamkıran'ın o pozları olay yarattı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Çamkıran, tangalı kadınlarla yer aldığı kareye gelen kötü yorumlara verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Turabi Çamkıran'ın o pozları olay yarattı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

''CEHENNEMDE BİR TEK BEN YANACAĞIM''

Çamkıran, ''Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünyada. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki, sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım. Hastayım buraya gelip kötü yorum yazanların düzgün insan ayaklarına.'' ifadelerini kullanmıştı.

Turabi Çamkıran'ın o pozları olay yarattı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''


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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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