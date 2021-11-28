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Turabi'den Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

28.11.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kez Survivor'a katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi pes atmıyor. Herkes Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacılarını açıklamasını beklerken Turabi'nin paylaşımı olay oldu.

Turabi'den Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Acun Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, “Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum” demişti.

Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu. Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

"Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberini yok.

Ekran Alıntısı

Fazla ortalıkta yokum çünkü daha fazlası için çok çalışıyorum. Bugün mu olur yarın mı olur bilmem ama bir gün Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler ve yarışmacılar için kötü haberi verebilir. O gün geldiğinde en iyi Survivor kazansın."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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