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Turabi durmuyor! Kadının kalçasını tutarak poz verdi... 'Yatağı kötü bir evliliktense...'

06.11.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor sayesinde tanınan Turabi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yine tangalı kadınlarla poz veren Turabi Çamkıran bu sefer havuzda bir kadının kalçasına elini koydu. Ünlü yarışmacı paylaşımına ise "Yatağı kötü bir evliliktense yalnız yaşlanmayı tercih ederim" dedi.

Turabi durmuyor! Kadının kalçasını tutarak poz verdi... 'Yatağı kötü bir evliliktense...'

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonlukları olan Turabi sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlarda bulunuyor. Tangalı kadınlarla pozlar veren Turabi son olarak " Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" demişti.

HJK

Yine tangalı kadınlarla poz veren Turabi Çamkıran bu sefer havuza girdi. Havuzda bir kadının kalçasını tutarak poz veren Turabi paylaşıma da yine olay bir not yazdı.

Ekran Alıntısı

"YATAĞINIZDAKİ PERFORMANSINIZ..."

Survivor Turabi'nin kadınlarla pozunda şu not yer alıyordu:

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..." Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

"Bu devirde iç güzelliği bir tek organ mafyası önemser. Bir erkek; 'Benim için iç güzellik daha önemli' diyorsa, o iç çamaşırınızın güzelliğidir. İNANMAYIN! Erkeğinizi evde tutmak istiyorsanız dış görünüşünüze ve yatağınızdaki performansınıza önem verin. Yatağı kötü bir evliliktense yalnız yaşlanmayı tercih ederim."

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Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."
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Turabi Çamkıran turabi sosyal medya Acun Ilıcalı

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