Turabi durmuyor! Kadının kalçasını tutarak poz verdi... 'Yatağı kötü bir evliliktense...'

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonlukları olan Turabi sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlarda bulunuyor. Tangalı kadınlarla pozlar veren Turabi son olarak " Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" demişti.

Yine tangalı kadınlarla poz veren Turabi Çamkıran bu sefer havuza girdi. Havuzda bir kadının kalçasını tutarak poz veren Turabi paylaşıma da yine olay bir not yazdı.

"YATAĞINIZDAKİ PERFORMANSINIZ..."

Survivor Turabi'nin kadınlarla pozunda şu not yer alıyordu:

"Bu devirde iç güzelliği bir tek organ mafyası önemser. Bir erkek; 'Benim için iç güzellik daha önemli' diyorsa, o iç çamaşırınızın güzelliğidir. İNANMAYIN! Erkeğinizi evde tutmak istiyorsanız dış görünüşünüze ve yatağınızdaki performansınıza önem verin. Yatağı kötü bir evliliktense yalnız yaşlanmayı tercih ederim."

