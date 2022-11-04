Turabi tangalı kadınlarla poz verdi! "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum"

Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran iddialı pozlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notuyla pozlar paylaşan Turabi tangalı kadınlarla poz verdi.

"Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor" diyen Turabi paylaşımına ise "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Bunu kıskananlar bana şu adresten ulaşabilir; ÇatladaPatlaNoktaKom. Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en NAMUSSUZU odur! Sizi gidi nammıssızlar sizi..." notunu düştü.

Gelen eleştirileri umursamayan Turabi daha önce de havuzda kadınların arasına girmiş ve kalçalarını tutarak pozlar vermişti.





