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  4. Turabi tangalı kadınlarla poz verdi! "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum"

Turabi tangalı kadınlarla poz verdi! "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum"

04.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile ünlenen Turabi son dönemde yurt dışında yaşıyor ve orada çeşitli yarışmalara katılıyor. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Turabi Çamkıran tangalı kadınlarla poz verip "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum" dedi. Turabi daha önce de benzer paylaşımlar yaparak gündeme gelmişti.

Turabi tangalı kadınlarla poz verdi! "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum"

Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran iddialı pozlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notuyla pozlar paylaşan Turabi tangalı kadınlarla poz verdi.

"Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor" diyen Turabi paylaşımına ise "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Bunu kıskananlar bana şu adresten ulaşabilir; ÇatladaPatlaNoktaKom. Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en NAMUSSUZU odur! Sizi gidi nammıssızlar sizi..." notunu düştü.

Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..." Bomba yorum! "Burada kimse bakire ölmez..."

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Gelen eleştirileri umursamayan Turabi daha önce de havuzda kadınların arasına girmiş ve kalçalarını tutarak pozlar vermişti.

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