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  4. Turabi'nin son paylaşımı şaşkına çevirdi! Yarı çıplak insanları paylaşıp...

Turabi'nin son paylaşımı şaşkına çevirdi! Yarı çıplak insanları paylaşıp...

31.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, Los Angeles'ta gezerken gördüğü yarı çıplak insanları paylaştı. Turabi'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir süredir yurt dışında yaşayan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Survivor'la ünlenen yıldız, bu defa Los Angeles sokaklarında gördüğü yarı çıplak insanları paylaşınca gündem oldu.

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Paylaşıma, bir takipçisinden gelen, "Türkiye'de olsa ne olur hayal bile edemiyorum" yorumu dikkat çekti.
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Sadece özel bölgesini kapatan bir mayo giyen kadın ve slip mayolu erkeğin hallerini paylaşan Turabi, paylaşımına 'Los Angeles'ta sıradan bir gün' notunu düştü.


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turabi sosyal medya

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