Turabi, Survivor Cup'a gidemiyor! Turabi yerine Avatar Atakan kadroda

Survivor ile tanınan Turabi koronavirüs oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Turabi "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin" yazdı.

Exxen’de başlayacak olan Survivor Cup’ta bu sebeple değişiklik oldu. Bu hafta sonu Dominik’e gidecek yarışmacılardan Turabi yerine Avatar Atakan kadroya dahil edildi.

Survivor Cup 2 hafta sürecek ve sonra şampiyon ortaya çıkacak.

