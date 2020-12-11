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Survivor Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

11.12.2020 23:38 | Son Güncelleme:
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Survivor Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Survivor yarışmasının eski şampiyonlarından Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı. Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyuran Turabi "Gerçekten çok acı çekiyorum lütfen herkes çok dikkat etsin" dedi.

Survivor yarışmasında iki defa şampiyonluk elde eden 33 yaşındaki Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Turabi şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum lütfen herkes çok dikkat etsin"

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