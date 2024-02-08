Turabi Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı açıkladı: Devam edemeyeceğini söyledi

Survivor'da şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Turabi'den hayranlarına kötü haber geldi. Survivor konseyinde son gelişmeyi duyuran Acun Ilıcalı, sakatlanan Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

"DEVAM EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." şeklinde konuştu.

Ilıcalı Survivor'a eski yarışmacılarından Hilmi Cem ile Avatar Atakan'ın dahil olacağını da duyurdu. Ilıcalı, Avatar Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımda yarışacağını açıkladı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





