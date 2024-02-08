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  4. Turabi Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı açıkladı: Devam edemeyeceğini söyledi

Turabi Survivor'dan ayrıldı! Acun Ilıcalı açıkladı: Devam edemeyeceğini söyledi

08.02.2024 00:24 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Survivor'da daha önce şampiyonluklar yaşayan iddialı yarışmacı Turabi, sağlık sorunları nedeniyle Dominik'e veda etti. Ilıcalı, "Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı. Survivor konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı 2 yeni ismin de yarışmaya dahil olduğunu duyurdu.

Survivor'da şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Turabi'den hayranlarına kötü haber geldi. Survivor konseyinde son gelişmeyi duyuran Acun Ilıcalı, sakatlanan Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

"DEVAM EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." şeklinde konuştu.

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Ilıcalı Survivor'a eski yarışmacılarından Hilmi Cem ile Avatar Atakan'ın dahil olacağını da duyurdu. Ilıcalı, Avatar Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımda yarışacağını açıkladı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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