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Turabi Survivor'dan ayrılır ayrılmaz paylaştı! "Kimsenin baskısı altında kalmadan..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.02.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'a yıllar sonra yeniden katılan Turabi ilk günden sakatlığıyla zor anlar yaşıyordu. Kavgalara karışan ve Acun Ilıcalı'dan sert uyarılar alan Turabi yarışmayı bırakmak zorunda kaldı. Turabi'nin adadan ayrılır ayrılmaz yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Turabi Survivor'dan ayrılır ayrılmaz paylaştı! "Kimsenin baskısı altında kalmadan..."

"Turbo Turabi diskalifiye mi oldu?" sorusu günlerdir gündemdeydi. Acun Ilıcalı'dan sert tepkiler alan Turabi adadan ayrıldı.

Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi'nin ayrılık kararı herkesi şoke etti. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turbo Turabi artık yarışmaya devam edemeyecek.

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Acun Ilıcalı açıklamasında; "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil" dedi.

Turabi ise adadan ayrılır ayrılmaz paylaşım yaptı. Turbo Turabi paylaşımında "Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum" dedi.

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