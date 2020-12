Turanlı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı.

Mesajında aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Turanlı, fiziki her engelin aşılabileceğini, önemli olan gönüllerde engellerin olmaması gerektiğini söyledi.

Turanlı, “Gönül kapılarını alabildiğince açan bir belediye anlayışına sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Gönül belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Her gönlü kazanmaya ve hiçbir bireyi kırmamaya özen gösteriyoruz. Gönül kapılarımızı sonuna kadar açarak, ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan herkese hizmet etmeye gayretindeyiz. Bu anlamda doğuştan ya da sonradan meydana gelen kaza ya da hastalıklarla farklı engellerle yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı çok daha fazla önemsiyoruz. Onların mümkün olduğunca engelsiz bir hayat sürmesi her zaman önceliğimiz olmuştur.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.