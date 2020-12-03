YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Turanlı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Turanlı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.12.2020 09:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı.Mesajında aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Turanlı, fiziki her engelin aşılabileceğini, önemli olan gönüllerde engellerin olmaması gerektiğini söyledi.Turanlı, “Gönül kapılarını alabildiğince açan bir belediye anlayışına sahip olduğumuzu belirtmek isterim.

Turanlı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı.
Mesajında aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Turanlı, fiziki her engelin aşılabileceğini, önemli olan gönüllerde engellerin olmaması gerektiğini söyledi.
Turanlı, “Gönül kapılarını alabildiğince açan bir belediye anlayışına sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Gönül belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Her gönlü kazanmaya ve hiçbir bireyi kırmamaya özen gösteriyoruz. Gönül kapılarımızı sonuna kadar açarak, ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan herkese hizmet etmeye gayretindeyiz. Bu anlamda doğuştan ya da sonradan meydana gelen kaza ya da hastalıklarla farklı engellerle yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı çok daha fazla önemsiyoruz. Onların mümkün olduğunca engelsiz bir hayat sürmesi her zaman önceliğimiz olmuştur.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:22
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Derya Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.