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Turbo Turabi'den olay Survivor paylaşımı! ''Emek hırsızı ve taraflı...''

12.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'dan iki kez şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran, son zamanlarda yaptığı Survivor paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Survivor Panorama yorumcularına küfür eden Turabi Çamkıran, bu defa Survivor Ekstra yorumcularını hedef aldı.

Turbo Turabi'den olay Survivor paylaşımı! ''Emek hırsızı ve taraflı...''

Survivor yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Turabi Çamkıran, ''Tek Survivor All Star şampiyonu Adem Kılıççı'dır'' diyen Survivor Ekstra yorumcuları Furkan Dede ve Murat Özarı'ya zehir zemberek sözler söyledi.

''EĞİTİMSİZ YORUMCULAR''

Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Taraflı, eğitimsiz, emek hırsızı yorumcular. Sürekli bir iki yarışmacı övülüp karşısına çıkanlar da aşağılanıp lakaplar takılıyor. Hırsızsınız! Emek hırsızı! Tarafsızca, saygılı yorum yapın ya da kalkın o hak etmediğiniz masalardan. Herkes eşit şartlarda yarışsın! Birileri için özel kurulmadı o masalar.

Turbo Turabi'den olay Survivor paylaşımı! ''Emek hırsızı ve taraflı...''

''HAK YEMEYİN ARTIK!''

Her yarışmacı için adil kuruldu. Babanızın malı gibi, kendi egonuzla yönetemezsiniz. Hele de o adaya gitmemiş bir amatör hiç konuşmamalı! Dikkat edin artık anlaşılıyor adam kayırdığınız! Gözünüz dönüyor tuttuğunuz adamı överken! Nasıl öveceğinizi şaşırıyorsunuz artık. Aynı heyecanı diğer yarışmacı kardeşlerimize de harcayın. Hepsi eşit. Hak yemeyin artık yeter! Bitmediniz be...

Turbo Turabi'den olay Survivor paylaşımı! ''Emek hırsızı ve taraflı...''

''İTİN HATRI YOKSA...''

Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Survivor Panorama yorumcularına küfür ve hakaret etmişti. Çamkıran, ''Ulan teneke yorumcular! Sizinle ilgili çok sağlam planlarım var. 'İtin hatrı yoksa, sahibinin hatrı var!' devri kapanmıştır'' diyerek, Panorama yorumcularına gözdağı vermişti.

''CEHENNEMDE BEN YANACAĞIM''

Tangalı kadınlarla verdiği pozlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Turabi Çakıran, ''Bir namuslu sizsiniz ya! Sanırsın cehennemde bir tek ben yanacağım'' demişti.

Turbo Turabi'den olay Survivor paylaşımı! ''Emek hırsızı ve taraflı...''


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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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