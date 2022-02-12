Turbo Turabi'den olay Survivor paylaşımı! ''Emek hırsızı ve taraflı...''

Survivor yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Turabi Çamkıran, ''Tek Survivor All Star şampiyonu Adem Kılıççı'dır'' diyen Survivor Ekstra yorumcuları Furkan Dede ve Murat Özarı'ya zehir zemberek sözler söyledi.

''EĞİTİMSİZ YORUMCULAR''

Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Taraflı, eğitimsiz, emek hırsızı yorumcular. Sürekli bir iki yarışmacı övülüp karşısına çıkanlar da aşağılanıp lakaplar takılıyor. Hırsızsınız! Emek hırsızı! Tarafsızca, saygılı yorum yapın ya da kalkın o hak etmediğiniz masalardan. Herkes eşit şartlarda yarışsın! Birileri için özel kurulmadı o masalar.

''HAK YEMEYİN ARTIK!''

Her yarışmacı için adil kuruldu. Babanızın malı gibi, kendi egonuzla yönetemezsiniz. Hele de o adaya gitmemiş bir amatör hiç konuşmamalı! Dikkat edin artık anlaşılıyor adam kayırdığınız! Gözünüz dönüyor tuttuğunuz adamı överken! Nasıl öveceğinizi şaşırıyorsunuz artık. Aynı heyecanı diğer yarışmacı kardeşlerimize de harcayın. Hepsi eşit. Hak yemeyin artık yeter! Bitmediniz be...

''İTİN HATRI YOKSA...''

Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Survivor Panorama yorumcularına küfür ve hakaret etmişti. Çamkıran, ''Ulan teneke yorumcular! Sizinle ilgili çok sağlam planlarım var. 'İtin hatrı yoksa, sahibinin hatrı var!' devri kapanmıştır'' diyerek, Panorama yorumcularına gözdağı vermişti.

''CEHENNEMDE BEN YANACAĞIM''

Tangalı kadınlarla verdiği pozlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Turabi Çakıran, ''Bir namuslu sizsiniz ya! Sanırsın cehennemde bir tek ben yanacağım'' demişti.



