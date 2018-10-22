Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında sürpriz bir iddia geldi.
Turgay Demir, canlı yayında Beşiktaş'ın sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracağını dile getirdi.
Beşiktaş'ın değerlendiren Turgay Demir ''Ben sezon sonu için söylüyorum. Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile %99 yollarını ayıracak. Bence sezon sonunu da bulmaz ama hocası Guti değil. Şenol Güneş'in sözleşmesi de TL'ye çevrilecek. Benim bildiğim kadarıyla sezon sonunda çevrilecek'' ifadelerini kullandı.
Mehmet Ekici'den kötü haber!
SERIE A | Frosinone 3 - 3 Empoli
Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Fenerbahçe'de büyük gol krizi
Sivasspor - Fenerbahçe maçında İlhan Mansız sürprizi
Ronaldo tarihe geçti!
Garry Rodrigues Valencia yolcusu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
Futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürütülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum