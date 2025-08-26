Mynet Trend

Turgut Özal'ın papağanı Cabbar bulundu!

Cumartesi günü Antalya'da kaybolan ve Turgut Özal'ın papağanı olan Cabbar bulundu.

Çiğdem Sevinç

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 28 yıldır aynı kişi tarafından beslenen ve çalındığı öne sürülen "Cabbar" isimli papağan bulundu. Suna bir arkadaşının tavsiyesiyle 28 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaşamını yitirmesiyle sahibi olduğu Cabbar isimli papağanı almaya karar verdi.

Sahibi Metin Suna, 23 Ağustos Cumartesi gününün akşamı Altınkum Mahallesi'nde gittiği restoranın kapısına bıraktığı papağanını kısa süre sonra yerinde göremeyince polise başvurdu.

ALDIKLARI YERE BIRAKMIŞLAR

Üç gün boyunca haber alamadığı papağanıyla ilgili sevindirici haberi polis ekiplerinden alan Suna, Cabbar'ın yeniden aynı noktaya bırakıldığını öğrendi. Suna, polislerin papağanı getiren kişiyi kendisine göstermediğini belirtti.

Cabbar'a yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Suna, "Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah'a şükür polisimiz elinden geleni yaptı." dedi.
Papağanının halen biraz tedirgin olduğunu ifade eden Suna, şu an yanında olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

(AA)

