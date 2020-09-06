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Turgutluspor Fenerbahçe'den Emre Nasuh'u kiraladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh, Turgutluspor'a transfer oldu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu kiralık olarak TFF 2. Lig ekibinde forma giyecek. Emre, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, Süper Lig'de geçen sezon 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

Turgutluspor Fenerbahçe'den Emre Nasuh'u kiraladı

TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor, transferde Fenerbahçe'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladı.

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Şimdiden 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin gündeminde olan genç oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Turgutluspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Nasuh yaptığı açıklamada, "9 yıldır formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe kulübünden 1 sezonluğuna ayrılmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Turgutluspor için savaşma vakti. Turgutluspor'un başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

(DHA)


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