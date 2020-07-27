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Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.07.2020 08:31 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig playoff final mücadelesinde Turgutluspor, Karşıyaka'yı penaltılar sonucunda 5-3 mağlup etti ve TFF 2. Lig'e yükseldi.

Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi!

TFF 3. Lig playoff final karşılaşmasında Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi.

Titanic Mardan Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası, 1-1'lik eşitlikle, uzatmaları ise 2-2'lik skorla sonuçlandı. Penaltılara giden müsabakada kazanan, 5-3'lük skorla Turgutluspor oldu. Turgutluspor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e yükseldi.

Turgutluspor'un gollerini 61. dakikada Samet Günhan ve 99. dakikada Mithat Yaşar attı. Karşıyaka'nın gollerini ise 55. dakikada Doğukan İnci ve 117. dakikada penaltıdan Onur Kıntaş kaydetti.

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç 95. dakikada, Turgutluspor'da futbolcu Necmi Çoban 101. dakikada kırmızı kart gördü.

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