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Turist sayısında tarihi rekor: 3 milyona yaklaştı

basak.deniz basak.deniz
SEYAHAT  | 10.01.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kapadokya'daki turistik merkezleri ziyaret edenlerin sayısı, geçen yıl bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 34 artışla 2 milyon 949 bin 542 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültürel zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'yı 2018 yılında ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 34 artarak 2 milyon 949 bin 542 oldu.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turuyla ünlü bölgenin, eşsiz güzelliklerini görmeye gelenlerin sayısında rekor artış yaşandı.

Turist sayısında tarihi rekor: 3 milyona yaklaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerindeki bilgiye göre, 2013'te 2 milyon 689 bin 949, 2014'te 2 milyon 851 bin 543, 2015 yılında 2 milyon 608 bin 73, 2016'da 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372 turistin ağırlandığı bölge, geçen yıl 2 milyon 949 bin 542 ziyaretçiyi konuk ederek, bu alanda kendi rekorunu kırdı.
Bölgeyi ziyaret eden turist sayısında, 2016 yılına oranla yaklaşık yüzde 97 artış gerçekleşti. 2018'de bölge en çok ziyaretçiyi 412 bin 559 rakamı ile ağustosta ağırladı. Yıl boyunca en çok turist ağırlayan merkezlerin başındaki Göreme Açık Hava Müzesi'ni 1 milyon 105 bin 693, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 532 bin 396, Hacıbektaş Veli Müzesi'ni 443 bin 160 ve Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni 381 bin 726 yerli ve yabancı turist gezdi.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Yunus Ünal, 2019 yılında bölgeye gelecek turist sayısında artış beklendiğini, il genelindeki konaklama tesislerinin yetersiz kalması durumunda, ziyaretçilerin çevre illerdeki otellerde geceledikten sonra Kapadokya'ya getirilebileceğini belirtti.
Ünal, şöyle konuştu: "Kapadokya, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi. Geçen yıl bölgeyi 3 milyona yakın turist ziyaret etti. Bölgeye gelen turistler çeşitli aktivitelere katıldı. Sadece sıcak hava balon turuna katılım 500 binin üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında, 3 milyondan fazla turist bekliyoruz. Önümüzdeki sezon turizm alanında Kapadokya'nın çok daha ivme kazanacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla il genelindeki oteller yetersiz kalmaya başlayacaktır, bu yıl bazı konuklarımızın Kayseri ve Niğde gibi yakın illerde konaklatılması düşünülüyor."
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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya peribacaları

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