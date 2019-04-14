Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Farklı kültürlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen Mardin'e, turizmde yakaladığı ivmesini sürdürüyor.
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