Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Mardin'de otellerdeki rezervasyon yüzde 100'e ulaştı.

Bu seneki hedeflerinin, yıllık 5 milyon ziyaretçi olduğunu aktaran Yaman, "Otellerimizde yer yok. Özellikle nisan ayında bazı kurumların kurumsal toplantıların veya eğitimlerini burada yapacağı için yer kalmadı. Bize çok fazla yer talebinde bulunanlar var, onları çevre illere yönlendiriyoruz."