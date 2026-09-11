Turistler tadına bakınca yanlarında götürüyor! Gaziantep’in bu lezzetinin sırrı şaşırttı

Gaziantep'in tarihi çarşılarını gezen yerli ve yabancı turistler, yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlarda menengiç kahvesini yakından tanıma fırsatı buluyor. Kendine özgü aroması ve kokusuyla dikkat çeken menengiç, tarihi mekanlarda kahve olarak da ikram ediliyor. Lezzetini beğenen ziyaretçiler ise menengiç kahvesi ve menengiç ürünlerini satın alarak memleketlerine veya yurt dışına götürüyor.

"KAHVEMİZ SOĞUK KIŞ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR"

Menengiç kahvesine yaz-kış yoğun ilgi olduğunu söyleyen Mehmet Hilmi Bağcı, menengeçin üretim sürecini anlatarak, "Menengiç, Antep fıstığının aşılanmamış hali. Aşılanıp fıstık haline geliyor. Biz bunu işletmemizde kavurarak macun haline getirip kahve yaparak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Menengiç kahvesini herkese tavsiye ediyoruz. Kış günleri de gelmek üzere. Kahvemiz soğuk kış günlerinin vazgeçilmezidir. Vatandaşlardan yoğun ilgi var" dedi.

"KIŞA DOĞRU SATIŞLARIMIZDA BOLLUK YAŞANIYOR"

Menengiç kahvesinin hazırlanış sürecinden bahseden Bülent Bilici ise, "Menengiç kahvesi, Gaziantep'le özdeşleşmiş bir üründür. Fıstık ağacı aşılanmadıktan sonra menengiç dediğimiz tohumlar elde edilir. Elde ettikten sonra bunu kavurarak çekim işlemine alırız. Ardından kahvesini elde ederiz. Bunu da müşterilerimize sunarız. Müşterilerimiz kahveyi çok beğeniyor. Kışa doğru satışlarımızda bolluk yaşanıyor çünkü kışın daha çok tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA DA GÖTÜRÜYORUZ"

Her yıl Gaziantep'i ziyaret ettiklerini ve menengiç kahvesini yurt dışına da götürdüklerini söyleyen Ayşe Kızık, "Yurt dışından Gaziantep'e her sene tatile geliyoruz. Her gelişimizde de mutlaka buralara geliyoruz. Buraya adım attığımızda menengiç kahvesini hep tüketiyoruz. Alıp beraberinde yurt dışına da götürüyoruz. Misafirlerimize ikram ediyoruz. Tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Gaziantep'e Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geldiğini söyleyen Yasemin Yavuzarslan ise, "Kırklareli Lüleburgaz'dan buraya geldik. Burayı tanımak ve görmek çok güzel. Duygulandım. Biz buraya tarih görmeye ve menengiç kahvesi içmeye geldik. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.