YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Turistler tadına bakınca yanlarında götürüyor! Gaziantep’in bu lezzetinin sırrı şaşırttı

Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan menengiç kahvesi, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Tarihi çarşılarda hem kuru yemiş hem de kahve olarak satışa sunulan menengiç, ziyaretçilerin kentten götürdüğü yöresel ürünlerin başında geliyor.

Turistler tadına bakınca yanlarında götürüyor! Gaziantep’in bu lezzetinin sırrı şaşırttı
Gökçen Kökden

Gaziantep'in tarihi çarşılarını gezen yerli ve yabancı turistler, yöresel ürünlerin satıldığı dükkanlarda menengiç kahvesini yakından tanıma fırsatı buluyor. Kendine özgü aroması ve kokusuyla dikkat çeken menengiç, tarihi mekanlarda kahve olarak da ikram ediliyor. Lezzetini beğenen ziyaretçiler ise menengiç kahvesi ve menengiç ürünlerini satın alarak memleketlerine veya yurt dışına götürüyor.

"KAHVEMİZ SOĞUK KIŞ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR"

Turistler tadına bakınca yanlarında götürüyor! Gaziantep’in bu lezzetinin sırrı şaşırttı 1

Menengiç kahvesine yaz-kış yoğun ilgi olduğunu söyleyen Mehmet Hilmi Bağcı, menengeçin üretim sürecini anlatarak, "Menengiç, Antep fıstığının aşılanmamış hali. Aşılanıp fıstık haline geliyor. Biz bunu işletmemizde kavurarak macun haline getirip kahve yaparak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Menengiç kahvesini herkese tavsiye ediyoruz. Kış günleri de gelmek üzere. Kahvemiz soğuk kış günlerinin vazgeçilmezidir. Vatandaşlardan yoğun ilgi var" dedi.

"KIŞA DOĞRU SATIŞLARIMIZDA BOLLUK YAŞANIYOR"

Menengiç kahvesinin hazırlanış sürecinden bahseden Bülent Bilici ise, "Menengiç kahvesi, Gaziantep'le özdeşleşmiş bir üründür. Fıstık ağacı aşılanmadıktan sonra menengiç dediğimiz tohumlar elde edilir. Elde ettikten sonra bunu kavurarak çekim işlemine alırız. Ardından kahvesini elde ederiz. Bunu da müşterilerimize sunarız. Müşterilerimiz kahveyi çok beğeniyor. Kışa doğru satışlarımızda bolluk yaşanıyor çünkü kışın daha çok tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA DA GÖTÜRÜYORUZ"

Turistler tadına bakınca yanlarında götürüyor! Gaziantep’in bu lezzetinin sırrı şaşırttı 2

Her yıl Gaziantep'i ziyaret ettiklerini ve menengiç kahvesini yurt dışına da götürdüklerini söyleyen Ayşe Kızık, "Yurt dışından Gaziantep'e her sene tatile geliyoruz. Her gelişimizde de mutlaka buralara geliyoruz. Buraya adım attığımızda menengiç kahvesini hep tüketiyoruz. Alıp beraberinde yurt dışına da götürüyoruz. Misafirlerimize ikram ediyoruz. Tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Gaziantep'e Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geldiğini söyleyen Yasemin Yavuzarslan ise, "Kırklareli Lüleburgaz'dan buraya geldik. Burayı tanımak ve görmek çok güzel. Duygulandım. Biz buraya tarih görmeye ve menengiç kahvesi içmeye geldik. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salçanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktıSalçanın beyin üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Turşu ustası anlattı: Evde turşu kurmanın püf noktaları!Turşu ustası anlattı: Evde turşu kurmanın püf noktaları!

Anahtar Kelimeler:
menengiç Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.