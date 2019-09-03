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Turistlere köpüklü ve renkli eğlence

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 03.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler önce renk partisinde, ardından köpük partisinde eğlendi.

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Kemer ilçesinde oteller ve turistik işletmeler, yaptıkları aktivitelerle yerli ve yabancı turistleri eğlendirip serinletiyor. Özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerin bulunduğu ilçe merkezindeki bir otelde işletmeciler hem renk partisi hem de köpük partisini bir arada yaptı. Ellerindeki rengarenk tozları havaya fırlatıp, renk cümbüşü arasında dans eden yerli ve yabancı turistler, partinin devamında ise bembeyaz köpük içerisinde eğlenceye devam ediyor. Yaklaşık 2 saat süren havuz başındaki eğlence sırasında otelin animatörleri ise ellerindeki hortumlarla köpükten ve renk cümbüşünden kurtulmak isteyenleri buz gibi suyla serinleterek temizliyor. Yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla hem fotoğraf hem de video çekerek ölümsüzleştiriyor. Go go dansçılarının şovları ise eğlencenin dozunu artırıyor.

Otelin Eğlence Müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerimizi color (renk) partisi ve köpük partisiyle eğlendiriyoruz. Misafirlerimiz hem eğleniyor hem de serinliyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
turist Antalya Tatil

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