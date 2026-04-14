Turistlerin hayran kaldığı Türk yemeği! Tadına bakmak için Çin'den gelen var

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine özgü, coğrafi işaretle tescillenmiş çömlek keşkeği hem ilçe halkının hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken, damak çatlatan lezzetin sırrının ise keşkeğin 12 saat boyunca pişirilmesinde ve dövülmesinde olduğu belirtildi.

Turistlerin hayran kaldığı Türk yemeği! Tadına bakmak için Çin'den gelen var
Gökçen Kökden

Yöresel mutfağın en önemli lezzetlerinden biri olan keşkek, Şuhut’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Akşam saatlerinde çömlek kaplara alınan buğday ve et, sabaha kadar sönmeye bırakılmış taş fırınlarda yaklaşık 12 saat boyunca yavaş yavaş pişiriliyor. Saatler süren bu doğal pişirme sürecinin ardından keşkek, ustalık gerektiren dövme işleminden geçirilerek kıvamına getiriliyor ve servise hazır hale geliyor.

Turistlerin hayran kaldığı Türk yemeği! Tadına bakmak için Çin den gelen var 1

Afyonkarahisar ile birlikte Şuhut ilçesinde özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, ilçe esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle tüketiliyor. Geleneksel tatlara olan özlemi gidermek isteyen ziyaretçiler de Şuhut’a geldiklerinde ilk olarak bu eşsiz lezzeti tatmayı tercih ediyor.

Yaklaşık 17 yıldır keşkek ustalığı yapan İsmail Aydoğmuş meşhur keşkeğin yapım hikayesini anlattı. Aydoğmuş, bu geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

Turistlerin hayran kaldığı Türk yemeği! Tadına bakmak için Çin den gelen var 2

"Keşkek bizim kültürümüzün en önemli parçalarından biri. Akşamdan hazırlayıp sabaha kadar kendi halinde pişmesini bekliyoruz. Doğal ve sabır isteyen bir süreç. Herkesin damak tadına hitap eden bu lezzeti yaşatmaya devam ediyoruz."

TURİSTLER KEŞKEĞE HAYRAN KALDI

Turistlerin hayran kaldığı Türk yemeği! Tadına bakmak için Çin den gelen var 3

İşletme sahibi Sabahattin Akkaya ise keşkeğin sırrının fırından çıktıktan sonra dövülmesinde olduğunu söyleyerek, aynı zamanda çömlekte yapılan keşkeğin tadının da bir başka olduğunu dile getirdi.

Çin’den gezi için Şuhut'a gelen ve tescilli keşkek yiyen Mr,Ma, Şuhut ilçesinin tescilli yöresel keşkeğini çok beğendiğini ifade ederek herkese tavsiye ettiğini söyledi.

