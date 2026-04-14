Turistlerin hayran kaldığı Türk yemeği! Tadına bakmak için Çin'den gelen var

Yöresel mutfağın en önemli lezzetlerinden biri olan keşkek, Şuhut’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Akşam saatlerinde çömlek kaplara alınan buğday ve et, sabaha kadar sönmeye bırakılmış taş fırınlarda yaklaşık 12 saat boyunca yavaş yavaş pişiriliyor. Saatler süren bu doğal pişirme sürecinin ardından keşkek, ustalık gerektiren dövme işleminden geçirilerek kıvamına getiriliyor ve servise hazır hale geliyor.

Afyonkarahisar ile birlikte Şuhut ilçesinde özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, ilçe esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle tüketiliyor. Geleneksel tatlara olan özlemi gidermek isteyen ziyaretçiler de Şuhut’a geldiklerinde ilk olarak bu eşsiz lezzeti tatmayı tercih ediyor.

Yaklaşık 17 yıldır keşkek ustalığı yapan İsmail Aydoğmuş meşhur keşkeğin yapım hikayesini anlattı. Aydoğmuş, bu geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Keşkek bizim kültürümüzün en önemli parçalarından biri. Akşamdan hazırlayıp sabaha kadar kendi halinde pişmesini bekliyoruz. Doğal ve sabır isteyen bir süreç. Herkesin damak tadına hitap eden bu lezzeti yaşatmaya devam ediyoruz."

TURİSTLER KEŞKEĞE HAYRAN KALDI

İşletme sahibi Sabahattin Akkaya ise keşkeğin sırrının fırından çıktıktan sonra dövülmesinde olduğunu söyleyerek, aynı zamanda çömlekte yapılan keşkeğin tadının da bir başka olduğunu dile getirdi.

Çin’den gezi için Şuhut'a gelen ve tescilli keşkek yiyen Mr,Ma, Şuhut ilçesinin tescilli yöresel keşkeğini çok beğendiğini ifade ederek herkese tavsiye ettiğini söyledi.