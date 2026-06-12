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Tadan bir daha istiyor, kokusu mest ediyor!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli muhasebeci Bayram Yaman’ın ürettiği Osmanlı Çileği ilgi gördü. Yaman, çileği bir yiyenin tekrar istediğini söyledi.

Tadan bir daha istiyor, kokusu mest ediyor!

Bayram Yaman’ın Karadere yolu Dedekaya mevkindeki çiftliğinde diktiği Osmanlı Çileği fideleri meyve vermeye başladı.

Tadan bir daha istiyor, kokusu mest ediyor! 1

Çilek fidelerini Karadenizli bir arkadaşından aldığını kaydeden 56 yaşındaki Bayram Yaman, "Çileklerimiz meyve vermeye başladı. Tadı ve kokusu çok hoş. Onun için de çok ilgi görüyor. Tadan bir daha istiyor. Burhaniye de bu çileği benden başka üreten yok. Üretimi artırmak istiyorum" dedi.

OSMANLI ÇİLEĞİNİN NORMAL ÇİLEKTEN FARKI NEDİR?

Osmanlı çileği ile günümüzde yaygın olarak tüketilen çilek türleri arasında hem yapısal hem de aromatik açıdan belirgin farklılıklar bulunuyor.

Osmanlı çileği, genellikle daha küçük taneli, yoğun aromalı ve doğal kokusu daha baskın olan bir tür olarak biliniyor. Tat profili açısından bakıldığında, bu çilek türü daha belirgin bir tatlı-ekşi dengeye sahip olup, özellikle kokusuyla öne çıkıyor.

Buna karşılık modern çilek türleri, daha büyük ve dolgun yapılarıyla dikkat çekiyor. Bu türler, ticari üretim ve yüksek verim amacıyla geliştirildiği için daha sulu bir yapıya ve daha hafif bir aromaya sahip olabiliyor.

Yapı açısından değerlendirildiğinde Osmanlı çileği daha sert ve lifli bir dokuya sahipken, modern çilekler daha yumuşak ve su oranı yüksek bir yapıda bulunuyor. Bu durum, tüketim alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor.

Uzmanlara göre Osmanlı çileği, yoğun aroması nedeniyle özellikle reçel ve geleneksel tatlılarda daha belirgin bir lezzet sunarken, modern çilekler günlük taze tüketim ve ticari dağıtım açısından daha uygun bir yapı sergiliyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde Osmanlı çileği, “küçük ama yoğun aroma” özelliğiyle öne çıkarken, modern çilekler “büyük hacim ve yüksek verim” odaklı üretimin bir sonucu olarak öne çıkıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek yemek
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