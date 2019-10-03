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Turistlerin yeni gözdesi oldu! İşte 'milkoloji' kokteyli

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde müşterilere özel olarak alkolsüz, şekersiz, taze meyve ve sebzelerden yapılan kokteyl hazırlandı. 'Milkoloji' adı verilen kokteyl başta çocuk misafirler olmak üzere ilgi çekti.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta meyvelerden yapılan şekersiz organik kokteyl turistlerin ilgisini çekti. 10 yıldır turizm sektöründe çalışan ve 2015 yılında 'kokteyl' dalında Türkiye şampiyonu olan miksolojist (içecek uzmanı) Mehmet Ciğer tarafından misafirler için hazırlanan doğal ve organik kokteyle 'milkoloji' adı verildi.

Mehmet Ciğer, alkolsüz, şekersiz, taze meyve ve sebzelerden hazırlanan bu kokteylin, dünyada sadece kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Şeker ihtiyacını bal ve pekmezle giderdikleri kokteyldeki nane, biberiye ve kekik gibi bazı ürünlerin de kendileri tarafından organik yetiştirildiğini anlatan Ciğer, kokteylde hiçbir şekilde kanserojen madde bulunmadığını, plastik ürünler yerine cam bardak ve kaselerle kağıt pipetlerin kullanıldığını aktardı.

"ÖZELLİKLE KÜÇÜK YAŞTAKİ MİSAFİRLERİMİZDEN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Otelin yiyecek ve içecek Müdürü Özgür Kurt, dünyadaki yiyecek ve içecek sektöründe büyük yarış olduğunu kaydetti. Kurum olarak bu yarışta öne geçebilmek adına yeni konseptler ortaya çıkardıklarını aktaran Kurt, "Otel olarak amacımız farklı konseptlerle yakın bir süre içerisinde dünya yiyecek ve içecek sektörüne yön vermek olacak. Türk geleneksel mutfağını uluslararası vizyon mutfaklarla birleştirerek ve uluslararası vizyonları sürekli harmanlayarak yeni ürünler ve sunumlar oluşturduk. 'Milkoloji' de böyle bir ürün. Çeşit çeşit ve rengarenk sunumlarını yaptığımız bu ürün özellikle küçük yaştaki misafirlerimizden büyük ilgi görüyor" dedi.

Özgür Kurt, hazırladığı kokteylleri oteldeki çocuk misafirlere de ikram etti. Kokteyller çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı. (DHA)

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