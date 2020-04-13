Turizm merkezleri sokağa çıkma yasağı sonrası da sakin

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Antalya ve Muğla'daki sahil, plaj ve meydanlardaki sakinliğin sürdüğü görüldü.

Yasağın kaldırılmasının ardından Antalya'da bazı çalışanların işe gittiği, halk otobüslerini ise çok az kişinin kullandığı görüldü.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna rastlanmadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları, yürüyüş yolları ile park ve bahçelerde de sessizlik hakim. Daha önceden şehrin en kalabalık noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nde de sakinlik yaşanıyor.

Yoğun tedbir alan polis ekipleri, meydanlara gelen az sayıdaki vatandaşları da anonslarla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Polis, banklara oturulmasına da izin vermiyor.

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına rağmen bazı dükkanların hala kapalı olması dikkati çekiyor. Sokağa çıkan vatandaşların da salgına karşı tedbir aldıkları, maske ve eldiven taktıkları gözlendi.