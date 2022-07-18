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Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı

18.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili hareketli geçti - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: - "9 gün boyunca iç ve dış pazarda yüksek doluluk yaşadık"

ANTALYA/MUĞLA (AA) - EKİP - Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

Antalya'daki turistik tesisler, bayram tatilinin uzun süreli olması dolayısıyla yüksek doluluğa ulaştı. "Yüksek sezon" olarak tabir edilen bir dönemde iç pazarın da hareketlenmesiyle Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahil kentlerinde yoğunluk oluştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, hareketli bir bayram tatili geçirdiklerini söyledi.

Rezervasyon için son dakikaya kalanların da butik otellerde yer bulabildiğini vurgulayan Kavaloğlu, "Bayram tatili çok daha öncesinden ilan edilse daha büyük avantaj olurdu. Aylar öncesinden bayram tatili için rezervasyon yaptıran misafirlerimiz tatillerini uzattı. Zincir oteller olduğumuz için aynı misafirin, Belek'te ve Kemer'deki tesislerimizde tatil yapmalarına olanak sağladık. Onlar için de farklı bir deneyim oldu." diye konuştu.

Yabancı turistlerin de kente yoğun geldiğine işaret eden Kavaloğlu, "9 gün boyunca iç ve dış pazarda yüksek doluluk yaşadık. Tatil çok hareketli geçti." dedi.

- Muğla'daki tesisler doldu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Kurban Bayramı tatilinde büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bayram tatili süresince nitelikli tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Bingöl "Misafirlerimiz gönüllerince huzur içerisinde tatillerini yaptı, güvenlik açısından da hiçbir sorun yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgede yerli turistlerin daha çok butik otelleri tercih ettiğini belirtti.

Dalyan'ın tarihi ve kültürel dokusuna dikkati çeken Yağmur, "Ziyaretçiler Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı'nı gezerek gönüllerince tatil geçirdi. Bayramdan sonra da yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam edecek." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin ise bayram tatili döneminde ilçeye günlük 250 bin civarında araç girişinin olduğunu kaydetti.

Otellerdeki dolulukların yüksek seviyeye ulaştığını aktaran Girgin, "Son dakika rezervasyonlarıyla da turizmci bu bayram beklentisini karşıladı diye düşünüyoruz. Bayramdan sonra beklentilerin biraz altında kalan bir seyir var ama şu anda oteller hala avantajlı fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da bayram tatilinde rezervasyonlarda artış yaşandığını söyledi.

Bayramın ardından tekrar yoğunluk beklediklerini ifade eden Uysal, "Fethiye, her bütçeye, keseye tatil imkanı sunan bir bölge. Fethiye'de özellikle büyük otellerimizin tamamına yakını tatilde doldu." dedi.

- Bazı misafirler tatili uzattı

Bayram tatilini Antalya'da geçirenlerden Osman Karadağ, iki yıl aradan sonra Kemer'e tatile geldiklerini, her günü iyi değerlendirdiklerini dile getirdi.

Ailece denize gitmeyi, yüzmeyi sevdiklerini belirten Karadağ, "Salgın sürecinde tatili özlemiştik. Ankara'dan geldik, pazar günü kalabalık olacağı için yola çıkmak istemedik. Onun için hafta içinde döneceğiz." diye konuştu.

Tatilcilerden Nurgül Özkostak ise bayram tatilinin iyi geçtiğini ifade ederek, "Döner dönmez iş başı yapacağız. Kemer'in doğasını, denizini seviyorum. Güzel bir tatil yaptık, dinlendiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Yakınlarının yanına tatile gelen Ahmet Eren de tatil süresini denize girerek, spor ve piknik yaparak geçirdiklerini anlattı.

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