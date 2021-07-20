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Turizm merkezlerindeki helikopterli trafik denetimini AA ekibi görüntüledi

20.07.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş: - "Muğla'ya son 6 günde 700 bine yakın araç giriş yaptı. Yollarımızda şu an için bir yoğunluk yaşanmıyor"

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, polis helikopteriyle havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehirler arası yollarda trafik denetimlerini artırdı.

Marmaris'ten havalanan polis helikopteriyle, il genelindeki trafik akışı takip edildi.

Denetim, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Denetimlere katılan trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, AA muhabirine, bayram süresince uygulamaların aralıksız süreceğini söyledi.

Kent genelinde emniyet ve jandarma teşkilatına bağlı 223 ekipte yaklaşık 450 personelle denetimlerin sürdürüleceğini belirten Duymuş, "Yaptığımız denetimlerde, tatilcilerin trafikte gitmek istedikleri yerlere ulaştıkları görülüyor. Yollarımızda trafik akıcı devam ediyor. Muğla'ya son 6 günde 700 bine yakın araç giriş yaptı. Yollarımızda şu an için bir yoğunluk yaşanmıyor." diye konuştu.

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