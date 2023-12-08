Turizm şirketlerinden daha önce görülmemiş kampanya! 2'si 1 arada, Umre + Süper Kupa 45 bin TL

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 29 ARalık tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanması kesinleşen Süper Kupa mücadelesi sonrası turizm şirketleri daha önce görülmemiş bir pakete imza attı.

UMRE + SÜPER KUPA 45 BİN TL

Sosyal medyada Suudi Arabistan'daki maç ile umre ziyaretini aynı anda gerçekleştirmek istediğini söyleyen taraftarların görüşlerini takip eden firmalar, harekete geçip 'her şey dahil' kampanyayı oluşturdu. Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın dahil olduğu maç ile umre ziyareti, 1504 dolara (Yaklaşık 45 bin lira) aynı pakette birleştirildi.

Konaklama, transferler vb. diğer giderler de tur kapsamına eklendi ve heyecanla karşılandı. Maça ilgisi olmayanlardan da talep gördü. Bu tur ile Arabistan'a gidecek vatandaşlar, umre ziyaretini gerçekleştirdikten Başkent Riyad'daki dev finali izlemeye geçecek.







