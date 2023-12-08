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Turizm şirketlerinden daha önce görülmemiş kampanya! 2'si 1 arada, Umre + Süper Kupa 45 bin TL

08.12.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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29 Aralık'ta tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali için turizm firmaları maç ve umre paketini birleştirdi. Uçak, otel, maç bileti ve transferlerin dahil olduğu tüm masraflar; 1504 dolar (yaklaşık 45 bin lira) olarak belirlendi. İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 29 ARalık tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanması kesinleşen Süper Kupa mücadelesi sonrası turizm şirketleri daha önce görülmemiş bir pakete imza attı.

UMRE + SÜPER KUPA 45 BİN TL

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Sosyal medyada Suudi Arabistan'daki maç ile umre ziyaretini aynı anda gerçekleştirmek istediğini söyleyen taraftarların görüşlerini takip eden firmalar, harekete geçip 'her şey dahil' kampanyayı oluşturdu. Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın dahil olduğu maç ile umre ziyareti, 1504 dolara (Yaklaşık 45 bin lira) aynı pakette birleştirildi.

Konaklama, transferler vb. diğer giderler de tur kapsamına eklendi ve heyecanla karşılandı. Maça ilgisi olmayanlardan da talep gördü. Bu tur ile Arabistan'a gidecek vatandaşlar, umre ziyaretini gerçekleştirdikten Başkent Riyad'daki dev finali izlemeye geçecek.

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