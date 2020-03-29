"Türk atletizminin efsanesi" evde spor yaparak zaman geçiriyor

Kariyeri boyunca Türkiye'yi olimpiyatlar, dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda temsil eden eski maraton koşucusu Akçay, 78 yaşında olmasına rağmen gününün bir saatini spora ayırıyor.

20 yaşında başladığı atletizmde önemli başarılara imza atan, 1968 Meksika Olimpiyatları ile aynı yıl koşulan Tokyo Maratonu'nda dördüncülükleri bulunan Akçay, 2000'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" unvanı ile onurlandırıldı.

Vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunan Akçay, AA muhabirine, maratonda 8 yıl boyunca Türkiye şampiyonluğunu kaptırmadığını söyledi.

Dört kez Balkan şampiyonu olduğunu anımsatan Akçay, "15 yıl boyunca aktif spor yaptım, 25 ülkeye gittim. Daha sonra bir süre antrenörlük yaptım." diye konuştu.

- "Türk bayrağını önde taşımak için koştum"

Akçay, hayatında tek bir şey için koştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Namusumuz ve şerefimiz olan Türk bayrağını önde taşımak için koştum. Başka hiçbir şey düşünmedim. Bana soruyorlardı 'Sende doping var mı?' diye, ben de esprisine 'Suni doping aldım.' diyordum. Londra ve New York gibi dünyanın en işlek caddelerinde 2 saat boyunca koşuyorsun. Senin kim olduğunu nereden bilecekler. Bayraktan, Türk bayrağından insanlar 2 saat boyunca 'Türko tempo' diye bağırıyorlardı. Bu, benim için doping gibiydi. Tüylerim diken diken olurdu."

- "Virüs var diye yatıp uyumamak lazım"

Kovid-19 ile mücadele sürecinde yetkililerin söylediklerinin harfiyen uygulanması gerektiğini vurgulayan Akçay, önceden her gün dışarıda bir saat yaptığı yürüyüşü virüs nedeniyle artık evde gerçekleştirdiğini dile getirdi.