İşte Tolga Zengin'in yeni takımı!

İşte Türk basınında günün transfer gelişmeleri...

Türk basınında transfer haberleri (13 Ocak)

Devre arası transfer döneminde savunmayı Nicolas Isımat-Mirin ile güçlendiren Beşiktaş için bir stoper iddiası daha geldi. İtalya basını, Torino'nun 21 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sezon sonuna kadar kiralık Beşiktaş forması giymeye yakın olduğunu belirtti. (SPORX)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlıların Milan'da kiralık olarak forma giyen Alen Halilovic'i kiralamaya yakın olduğu belirtildi. Sky Sport Italia'nın geçtiği son habere göre, kulüpler arasında son görüşmelerin yapıldığı ve Alen Halilovic'in Beşiktaş transfer olma eşiğinde olduğu öne sürüldü.

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray listesine sürpriz bir ismi daha aldı. Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile yakından ilgilenen sarı kırmızılılar, Clinton N'Jie için de Marsilya ile temasa geçti. Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği Kamerunlu golcü konusunda Fransız ekibiyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. (beIN SPORTS)

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuyla ara transfer döneminde temaslarını kuran Fenerbahçe, Victor Moses cephesinden olumsuz sonuç aldı. Fenerbahçe gündemi meşgul eden Victor Moses transferinden maddi konular nedeniyle vazgeçti. Yıldız oyuncuyu kiralamak isteyen sarı lacivertli kulüp, maliyetin sınırları aşması üzerine bu görüşmeleri durdurmak zorunda kaldı. (FUTBOLARENA)

Ara transfer döneminin gözde isimlerinden Sivassporlu Emre Kılınç için Beşiktaş bir adım öne geçti. Siyah-Beyazlı kulübün bonuslarla birlikte 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu belirtildi. Bu teklife olumlu yanıt veren Emre şimdi kulübünün kararını bekliyor. (STAR)

Eljif Elmas, Ada’nın yolunu tutabilir. İngiliz spor analiz siteleri, Tottenham’ın Eljif Elmas’a kancayı taktığını öne sürdü. Dembele ve Sissoko’ya gelecek planları arasında yer verilmediği ve diğer ayrılık ihtimallerine karşılık Tottenham’ın yeni nesil bir orta saha kurgusunu düzenlemek istediği iddia edildi. Makedon Milli Takımı’nda da forma giyen F.Bahçeli Eljif, orta saha için biçilmiş kaftan olarak gösterildi. (AKŞAM)

Garry Rodrigues'i 9 milyon euroya Al Ittihad'a satan ve yerine kanat oyuncusu arayan Galatasaray için gündeme son olarak Romanya ekibi FCSB'nin 20 yaşındaki oyuncusu Florinel Coman gelmişti. Romanya ekibinin başkanı Gigi Becali, transfer iddiaları hakkında konuşurken ''Coman, takımın en iyi oyuncusu. Onu ancak 100 milyon euroya satarım. O kadar parayı getirsinler, satayım.'' sözlerini kullandı. (SPORX)

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, transferden sorumlu yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu kampa iki transferi yetiştirmelerine rağmen oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, PSG’nin Kamerunlu golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting’le yakın temas halinde. Beşiktaş'ın kendisi için yaptığı teklifin kabul edilmesi için menajerine ve PSG yönetimine baskı yapan Moting, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Almanya’da doğup büyüdüğüm için çoğu arkadaşım Türk... Onlardan duyduğum atmosferi yaşamalıyım” dedi. (GÜNEŞ)

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken gündeme gelen isimlerden biri olan Obi Mikel için Nijerya basınında yeni bir iddia yer aldı. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile görüştüğünü ancak yüksek ücret talep ettiği için sarı lacivertlilerin transferde geri adım attığı öne sürüldü.

Galatasaray ve Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Kolombiya basını 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Iván Angulo ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğunu iddia etti. (FUTBOL ARENA)

Galatasaray'ın Garry Rodrigues yerine transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında yer alan Lukas Haraslin, sarı-kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. 22 yaşındaki Slovak oyuncu, Galatasaray ile isminin anılmasının hatırlatılması üzerine ''Menajerimle her zaman iletişim halindeyim. Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum. Menajerimle en iyi kararı vermeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı. (SPORX)

Beşiktaş’ın ikinci yarıda kadroda düşünmediği kaleci Tolga Zengin’e Evkur Yeni Malatyaspor'dan sürpriz bir teklif geldi. Hem yöneticiler hem de başkanlar düzeyindeki görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ve kulüplerin büyük oranda anlaştığı öğrenildi. (HÜRRİYET)

Kadrosunu Marcao ve Emre Taşdemir’le güçlendirdikten sonra gözünü santrfor transferine çeviren Galatasaray’a Çekya’dan kötü haber geldi! Sarı-kırmızılılar, Benjamin Tetteh için Sparta Prag’a teklifi ni yaparken Çekya kulübü, 21 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini de belirledi. Gana basınında çıkan habere göre; Aslan, Ganalı futbolcu için Sparta Prag’a 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Sparta Prag ise bu teklifi düşük bularak düşünmeden geri çevirdi. (AKŞAM)

Orta sahaya takviye arayışını sürdüren Fenerbahçe için Michal Travnik iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin, Çek Ligi'nde sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki merkez orta saha için araştırma yaptığı bildirildi. Jablonec takımıyla bu sezon 25 maça çıkan Travnik, 10 gol atarken 10 da asist gerçekleştirdi. (TAKVİM)