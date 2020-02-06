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Türk basketbolunun acı kaybı Nur Gencer...

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.02.2020 23:33 | Son Güncelleme

TBF ve birçok kulüpte görev yapan spor adamı Nur Gencer, hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun acı kaybı Nur Gencer...

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem TBF'de genel koordinatörlük ve genel sekreterlik görevlerini yürüten Gencer, Türk basketbolunun önemli kulüplerinde de idareci olarak hizmet verdi. 72 yaşında hayatını kaybeden Gencer, ayrıca FIBA Teknik Komiseri ve FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı.

(AA)

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Türk basketbolunun acı kaybı Nur Gencer...

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