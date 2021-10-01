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Türk basketbolunun efsane ismi Nur Germen, hayatını kaybetti

01.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun efsane ismi Nur Germen, hayatını kaybetti

Galatasaray basketbol takımının eski kaptanlarından, Milli Takım eski baş antrenörü, Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Nur Germen 73 yaşında hayatını kaybetti.

NUR GERMEN KİMDİR?

73 yaşındaki Nur Germen, hayata gözlerini yumdu. 70 ve 80'li yıllarda oyuncu, sonrasında antrenör olarak Türk basketbolunda iz bırakan Germen, 1984-85 sezonunda Galatasaray ile bir şampiyonluk yaşamıştı. Germen, son yıllarda basketbol yorumculuğu yapıyordu.

Nur Germen, Kolejliler, Galatasaray, Muhafızgücü, Tofaş SAS ve Yenişehir Meysu'da forma giydi.

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