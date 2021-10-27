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Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay, yönetim kurulu toplantısında konuştu:

27.10.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Özellikle kardeş şehir ilişkilerinin artırılması, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, kültür miraslarımızın korunması konusunda Türk Dünyası Belediyeleri Birliği önemli çalışmalar yürütüyor"

RİZE (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Özellikle kardeş şehir ilişkilerinin artırılması, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, kültür miraslarımızın korunması konusunda Türk Dünyası Belediyeleri Birliği önemli çalışmalar yürütüyor." dedi.

Altay'ın başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden üyesi bulunan TDBB'nin yönetim kurulu toplantısı, Rize'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kırgızistan, Moğolistan ve Kuzey Makedonya'dan belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Filistin'in Refah şehrinde Türk Kültür Merkezi yapılması, Kırgızistan'da Kusein Karasaev Müzesi'nin çevre düzenlemesi, Saraybosna'da Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdunun çevre düzenlemesi ile birçok belediye arasındaki kardeş şehir belediyeciliğinin oluşturulması konuları ele alındı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Altay, TDBB olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ortak mücadele çalışmaları ve Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetleri ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Özellikle Türk dünyasındaki meselelerin ele alındığını, toplantıya 6 ülkeden belediye başkanlarının katıldığını vurgulayan Altay, "Özellikle kardeş şehir ilişkilerinin artırılması, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, kültür miraslarımızın korunması konusunda Türk Dünyası Belediyeleri Birliği önemli çalışmalar yürütüyor. Toplantımızda geçmiş üç aylık dönemi değerlendirip gündem maddelerimizi ele aldık." diye konuştu.

Altay, Rize'de çalışmaları devam eden kentsel dönüşüm alanlarını inceleyerek projelerde ortak yürütülebilecek çalışmaların ele alınacağını kaydetti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise önemli bir çalıştayı Rize'de yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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