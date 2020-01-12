Türk edebiyatının "Beyaz Kartal"ı Bahaettin Karakoç'u eserleriyle yaşatıyorlar

ÖMER FARUK SALMAN - Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan, şair ve yazar Bahaettin Karakoç'un ismi, vefatının ardından çocuklarınca müze gibi düzenlenen evinde eserleriyle yaşatılıyor.

Şair bir ailenin üç çocuğundan biri olan Bahaettin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eseri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, 17 Ekim 2018'de vefat etti.

Karakoç'un merkez Onikişubat ilçesinde yaşadığı ev, çocukları tarafından koruma altına alındı.

Bir apartman dairesi olan evin her köşesinde Bahaettin Karakoç'la ilgili eserler bulunuyor. Evinin her odasında bir kitaplık bulunduran Karakoç'un, şiirlerini ve kitaplarını yazdığı daktilosu da olduğu gibi duruyor.

Şairin müze gibi düzenlenen evi, kimi zaman bir öğrenci grubu, kimi zaman da öğretmen ve akademisyenler tarafından ziyaret ediliyor.

Merhum sanatçının en büyük oğlu Oğuz Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin hangi köşesine bakılsa babasından kalan bir eser bulunduğunu, kullandığı daktilosu, bilgisayarı, kalemleri ve kitaplarını özenle koruduklarını söyledi.