Türk Filmleri Amerikalı Sinemaseverlerle Buluşacak

Türk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Kuzey Amerika’nın ilk ve en uzun soluklu belgesel ve kısa film yarışması olan 16. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması başladı.

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması 2006 yılından beri yapılıyor. Festival bünyesinde düzenlenen etkinlikleri yoğun sayıda Amerikalı katılımcı izliyor. 15 Aralık’ta sona erecek olan yarışmada ödül alacak filmlerden oluşan bir seçki önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 21. Boston Türk Film Festivali programında sinema severlerle buluşacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle son iki yıldır sanal ortama taşınan yarışma programında, 13’ü belgesel ve 20’si kısa film olmak üzere toplam 33 film gösteriliyor.

Yarışma jürisinde film ve medya akademisyeni Kurt Fendt, film eleştirmeni Peter Keough ve gazeteci ve film eleştirmeni Erin Trahan görev alıyor. Yarışmada jürinin yansıra izleyiciler de yarışma boyunca en iyi belgesel ve en iyi kısa film seyirci ödüllerini belirlemek için oy kullanabiliyor.

Festival kurucu direktörü Erkut Gömülü, yarışmadaki filmlerin az bilinen veya konuşulan tarihi ya da güncel konulara, bireysel ya da toplumsal sorunlara sinemanın güçlü ve sihirli diliyle ışık tuttuğunu belirtti.

Erkut Gömülü, 16. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması'yla ilgili VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, kapsamlı yarışma programının tüm sinemaseverler için kaçırılmaması gereken nadir bir fırsat ve Türkiye güncelini anlamak ve takip etmek isteyen herkes için de önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Gömülü, 16 yıldır yarışmada yer alan filmlerin ve yönetmenlerin ulusal ve uluslararası alandaki önemli başarılarını takdirle izlediklerini ve bunun da Türk sinemasının geleceği açısından umut veren bir gelişme olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan belgesel ve kısa filmler şöyle sıralanıyor:

Belgesel Filmler:

Bayram Fidanboy’un Afrikalı Uşaklar,

Zafer Sevener ve Sibel Sümer’in Araya Korona Girmeseydi,

Bayram Küçük’ün Başka Vatanımız Yok,

Banu Yalkut Breddermann’ın Bella’nın Hikayesi,

Burcu Esenç ve Cantekin Cantez’in Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız,

Martina Priessner’ın Die Wächterin,

Orhan Tekeoğlu’nun Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi,

Mehmet Köprü’nün Goca Yörüğün Tohumları,

Volkan Üce’nin Her Şey Dahil,

Ümran Safter’in Leave the Door Open,

Deniz Tortum’un Maddenin Halleri,

Yağmur Kartal’ın Oyuncakçı Saklı Yadigarlar,

Alican Abacı’nın Uçurumun Kıyısında

Kısa Filmler:

Timuçin İpekusta’nın 62-84 Anlaşılmadı Merkez,

Elif Turan’ın Anı,

Deniz Telek’in Anuş,

Elif Sözen’in Bir,

Zeynep Dilan Süren’in Büyük İstanbul Depresyonu,

Balahan Gürel’in Büyük Uçuş,

Anıl Gök’ün Can Suyu

Yasemin Demirci’nin İklim Değişimi,

Can Deniz Atıcı’nın Kara Kutu,

Fatih Güneş’in Kayıp Gözler Zamanı,

Gül Yıldırım’ın Kendin Ol,

Ayaz Ceylan’ın Kovada Balık,

Yiğit Armutoğlu’nun Majid’den Sevgilerle,

Umar Eken’in Ötekiler,

Fırat Onar’ın Perdeler,

Kayahan Kaya’nın Peşimdeki Polis,

Abdullah Çeper’in Qulpik,

Ramazan Kılıç’ın Servis,

Serhat Karaaslan’ın Suçlular,

Sami Morhayim’in Susam

Yarşma programı ve filmler hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabiliyor:

http://www.bostonturkishfestival.org/competition

