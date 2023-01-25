Türk futboluna geri dönüyor! Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli olmak üzere...

Süper Lig'de 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep FK'da Erol Bulut ile yolların ayrılmasına karar verildi. Başkan ile görüşme yapan Erol Bulut, fesih için kendisine verilen ücreti beğenmedi.

BUGÜN BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Bugün bir görüşme daha yapacak Erol Bulut'un anlaşarak Gaziantep FK'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSMAİL KARTAL GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın Gaziantep FK ile görüştüğü ve Gaziantep temsilcisinin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Erol Bulut ile yolların ayrılmasının hemen ardından İsmail Kartal ile sözleşme imzalanacak.



