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  4. Türk futboluna geri dönüyor! Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli olmak üzere...

Türk futboluna geri dönüyor! Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli olmak üzere...

25.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 9 maçtır galibiyet alamayan Gaziantep FK'da Erol Bulut ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Tecrübeli teknik adamla yapılan ilk görüşmede fesih konusunda anlaşma çıkmadı. Parada anlaşamayan Gaziantep FK bir yandan da yeni teknik direktörü için adaylarını belirledi.

Türk futboluna geri dönüyor! Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın yeni adresi belli olmak üzere...

Süper Lig'de 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep FK'da Erol Bulut ile yolların ayrılmasına karar verildi. Başkan ile görüşme yapan Erol Bulut, fesih için kendisine verilen ücreti beğenmedi.

BUGÜN BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

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Bugün bir görüşme daha yapacak Erol Bulut'un anlaşarak Gaziantep FK'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İSMAİL KARTAL GERİ DÖNÜYOR

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın Gaziantep FK ile görüştüğü ve Gaziantep temsilcisinin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Erol Bulut ile yolların ayrılmasının hemen ardından İsmail Kartal ile sözleşme imzalanacak.


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