''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı! Ahmet Çakar'dan yine gündemi etkileyecek ithamlar...

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluştaki hakem yorumcularının Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya yaptığı harekete “Kırmızı kart” demesi üzerine kanal yetkililerini arayarak, “Bu bir skandal. Yorumlarını düzeltmezlerse yanlış olduğunu açıklayacağım” diyerek VAR odasından telefonla çekilmiş görüntüyü beINSports yetkilisine gönderdiği, bu olayın ardından özet görüntünün değiştirildiği ve Orta'nın istediği ayrıntının özete koyulduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu gelişmenin ardından Ahmet Çakar'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

"LALE ORTA VE TÜRK FUTBOLUNA OPERASYON ÇEKİLİYOR"

Ahmet Çakar, "Galatasaray hakemle kaybetmedi. Operasyon çocukları iş başındalar. Lale Orta ve Türk futboluna operasyon çekiliyor. Bunu yapan iki eski hakem. Net konuşuyorum. Birinin adı Deniz Çoban, diğerinin adı Bülent Yıldırım. Bu ikisi hem Lale Orta’ya hem de şampiyonluk yarışındaki adalete operasyon çekiyorlar. Çok net ve açık konuşuyorum net bir iddiadır bu" dedi.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ ADALETTEN UZAKLAŞTIRMAK AMACIYLA..."

Net konuşuyorum; yayıncı kuruluşta bulunan iki tane eski hakem Çoban Deniz ve Bülent Yıldırım ki Lale Orta daha önce onlarla çalışıyordu. Bunlar ikisi yönetiminden bağımsız, hem Lale Orta’yı yemek için hem de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında adaletten uzaklaştırmak amacıyla acemice operasyon çekiyorlar. Bunun ispatı var."

"ŞİMDİ İSPAT EDİYORUM!"

"Şimdi ispat ediyorum; geçen hafta Donk-Zaniolo olayını başka bir açıdan izledim. Bırak pozisyonda sarı kart-kırmızı kartı faul bile yok. Fakat bir açı var ki arkadan basıyormuş havası veriyor ve ‘niye kırmızı verilmiyor?’ intibası veriyor. Galatasaraylılar da haklı olarak infial ediyorlar. Bu açıya göre diyorlar Donk’un atılması lazım. Zaniolo’ya arkadan müdahale etti diyorlar. Fakat bir başka açı var, o açıya baktığım vakit Donk’un Zaniolo’ya faulü bile yok. Şimdi olay nasıl oldu? Maç oynanıyor. VAR hakemi, orta hakemi davet etmiyor. Fakat televizyon başındaki Galatasaraylılar ‘aaa, Donk’a bak nasıl kırmızı kartlık bir hareket yaptı’ diyorlar. ‘VAR hakemi, niye orta hakemi çağırmadı’ diyorlar. Maç bitiyor. Lale Orta VAR hakemini arıyor. ‘Evladım, biz televizyonda gördüğümüz kadarıyla kırmızımsı bir şey, sen niye davet etmedin?’. VAR hakemi Lale Orta’ya diyor ki, ‘Abla ya da hocam başka bir açı var, o açı da faul bile olmadığı çok sabit.’ Bunun üzerine Lale, VAR odasına gidip o açıyı görüyor ve ‘Hakikaten faul bile yok. Kırmızı kart söz konusu değil, sarı kart söz konusu değil, faul bile yok. VAR hakemi haklı. Dolayısıyla orta hakem haklı. Dolayısıyla Donk’un oyundan atılmama kararı doğru karar’ diyor."

"LALE ORTA DA DİYOR Kİ ‘KARDEŞİM SİZ BANA OPERASYON MU ÇEKİYORSUNUZ?"

Şimdi burada amaç ne biliyor musun? Hakemi lekelemek, Kasımpaşa’nın hakkını lekelemek. Hakikaten vatandaş baktığı vakit ‘Donk’un yaptığı hareket yaralayıcı hareket, kırmızı olması lazım’ diyor. Oysa ki Çoban Deniz ile Bülent Yıldırım’ın elinde Donk’un Zaniolo’ya faul bile yapmadığını gösterir, ispat eder görüntü var. Bunu kasten koymuyorlar. Bu ne demektir? Sen bunu koymazsan adama derler ki ‘Sen niye Kasımpaşa’nın hakkını yiyorsun? Donk’un atılması gerekiyormuş intibahı yaratıyorsun? Oysa ki senin tarafsız olman lazım’. Lale Orta da diyor ki ‘Kardeşim siz bana operasyon mu çekiyorsunuz?’ Çünkü niye? Lale, zamanında onlarla çalıştığı için orada nelerin döndüğünü bildiği için ‘Bakın, adam gibi davranın. Yapmayın, bu görüntüyü koyun. Aksi halde ben yayıncı kuruluşta bu görüntüyü koyarım diyor.”

