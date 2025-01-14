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Türk futboluna yıldız isimler kazandıran Süper Lig'in efsanesi kapandı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.01.2025 16:52
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Bir dönem Süper Lig'e damgasını vuran ve 1996-97, 1997-98, 1998-99 sezonlarında mücadele eden Çanakkale temsilcisi yönetim kurulu kararıyla Süper Amatör Lig'den çekildi. Türk futboluna önemli isimler kazandıran Çanakkale ekibi, kadın futboluna ve alt yapıya odaklanacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Türk futboluna yıldız isimler kazandıran Süper Lig'in efsanesi kapandı!

1996-97, 1997-98 ve 1998-99 sezonlarında Süper Lig'de mücadele eden, Türk futboluna değerli yıldızlar kazandıran Çanakkale temsilcisi, Erkek A takımını kapattı.

"KADIN FUTBOLUNA VE ALT YAPIYA ODAKLANACAĞIZ"

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Kulüpten yapılan açıklamada, “1996 yılından bu yana Çanakkale bölgesinde erkek futbol branşında çalışmalarını sürdüren Çanakkale Dardanelspor, 2025 yılından itibaren kadın futboluna ve alt yapıya odaklanacak. Erkek futbolunda 5-12 yaş Futbol Okulu ve U-13, U-14 altyapı takımlarıyla faaliyetlerine devam etme kararı aldık. Kadın Futbol 2. Ligi'nde sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı ile önümüzdeki yıllarda 1. Lig ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz” denildi.

TÜRK FUTBOLUNA BİRÇOK İSİM KAZANDIRDILAR

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Türk futboluna Mehmet Topal, Selçuk İnan, Tamer Tuna, Gökhan Zan ve Hasan Kabze gibi milli takım formasıyla ülkemizi temsil eden birçok önemli futbolcuyu kazandıran Çanakkale Dardanelspor, 1996-97, 1997-98 ve 1998-99 sezonlarında üst üste üç yıl Süper Lig'de mücadele etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çanakkale Mehmet Topal Selçuk İnan
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