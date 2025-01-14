Türk futboluna yıldız isimler kazandıran Süper Lig'in efsanesi kapandı!

1996-97, 1997-98 ve 1998-99 sezonlarında Süper Lig'de mücadele eden, Türk futboluna değerli yıldızlar kazandıran Çanakkale temsilcisi, Erkek A takımını kapattı.

"KADIN FUTBOLUNA VE ALT YAPIYA ODAKLANACAĞIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, “1996 yılından bu yana Çanakkale bölgesinde erkek futbol branşında çalışmalarını sürdüren Çanakkale Dardanelspor, 2025 yılından itibaren kadın futboluna ve alt yapıya odaklanacak. Erkek futbolunda 5-12 yaş Futbol Okulu ve U-13, U-14 altyapı takımlarıyla faaliyetlerine devam etme kararı aldık. Kadın Futbol 2. Ligi'nde sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı ile önümüzdeki yıllarda 1. Lig ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz” denildi.

TÜRK FUTBOLUNA BİRÇOK İSİM KAZANDIRDILAR

Türk futboluna Mehmet Topal, Selçuk İnan, Tamer Tuna, Gökhan Zan ve Hasan Kabze gibi milli takım formasıyla ülkemizi temsil eden birçok önemli futbolcuyu kazandıran Çanakkale Dardanelspor, 1996-97, 1997-98 ve 1998-99 sezonlarında üst üste üç yıl Süper Lig'de mücadele etmişti.