SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Türk futbolunda bu da oldu! Hakem Cihan Aydın'dan skandal olay: Beşiktaş formasını imzaladı!

Türk futbolunda bu da oldu! Hakem Cihan Aydın'dan skandal olay: Beşiktaş formasını imzaladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 00:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından müsabakanın hakemi stadyumdan çıkarken çok konuşulacak bir olaya imza attı. İşte detaylar...

Türk futbolunda bu da oldu! Hakem Cihan Aydın'dan skandal olay: Beşiktaş formasını imzaladı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor mücadelesini yöneten hakem Cihan Aydın, karşılaşmanın ardından Türk futbol tarihine geçecek bir harekette bulundu.

BEŞİKTAŞ FORMASINI İMZALADI

3

Müsabakanın hakemi Cihan Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı esnada bir taraftarın kendisini imza isteyen siyah-beyazlı bir taraftarı kırmadı ve Beşiktaş formasını imzaladı.

"TARİHE GEÇTİNİZ"

Screenshot_9

Daha sonrasında Hakem Cihan Aydın, Beyaz TV muhabirinden gelen, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz.Beşiktaş forması imzaladınız" sözlerine karşılık vermeyerek stadyumdan ayrıldı.

Hakem Cihan Aydın'ın bu hamlesi, sosyal medyada kısa süre içerisinde yankı uyandırdı.

ÇALMADIĞI PENALTI GÜNDEM OLMUŞTU

9363f446-d1dd-4167-b6c0-80705892bcc9

Bir diğer yandan müsabakanın hakemi Cihan Aydın, maç anında tartışmalı bir pozisyon ile gündeme gelmişti. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Rafa Silva, yay üzerinden yapmış olduğu ortayı Alanyasporlu Hadergjonaj karşılamıştı. Bu pozisyonda siyah - beyazlı futbolcular Hadergjonaj'ın topa elle müdahelede bulunduğunu savunarak yoğun itirazlarda bulunarak penaltı beklemişlerdi. Ancak hakem Cihan Aydın ise bir müddet VAR'ı dinlemesinin ardından oyunu devam ettirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş Cihan Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! İkbal'in babası paraları gece kulübünde harcadı

SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! İkbal'in babası paraları gece kulübünde harcadı

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi

KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ın kabusu Sami Uğurlu: 32 yıl sonra bir ilki başardı!

Beşiktaş'ın kabusu Sami Uğurlu: 32 yıl sonra bir ilki başardı!

Fred'den ortalığı karıştıracak hareket! Son hamlesiyle herkesi şaşırttı

Fred'den ortalığı karıştıracak hareket! Son hamlesiyle herkesi şaşırttı

Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.