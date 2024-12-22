Türk futbolunda bu da oldu! Hakem Cihan Aydın'dan skandal olay: Beşiktaş formasını imzaladı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor mücadelesini yöneten hakem Cihan Aydın, karşılaşmanın ardından Türk futbol tarihine geçecek bir harekette bulundu.

BEŞİKTAŞ FORMASINI İMZALADI

Müsabakanın hakemi Cihan Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı esnada bir taraftarın kendisini imza isteyen siyah-beyazlı bir taraftarı kırmadı ve Beşiktaş formasını imzaladı.

"TARİHE GEÇTİNİZ"

Daha sonrasında Hakem Cihan Aydın, Beyaz TV muhabirinden gelen, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz.Beşiktaş forması imzaladınız" sözlerine karşılık vermeyerek stadyumdan ayrıldı.

Hakem Cihan Aydın'ın bu hamlesi, sosyal medyada kısa süre içerisinde yankı uyandırdı.

ÇALMADIĞI PENALTI GÜNDEM OLMUŞTU

Bir diğer yandan müsabakanın hakemi Cihan Aydın, maç anında tartışmalı bir pozisyon ile gündeme gelmişti. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Rafa Silva, yay üzerinden yapmış olduğu ortayı Alanyasporlu Hadergjonaj karşılamıştı. Bu pozisyonda siyah - beyazlı futbolcular Hadergjonaj'ın topa elle müdahelede bulunduğunu savunarak yoğun itirazlarda bulunarak penaltı beklemişlerdi. Ancak hakem Cihan Aydın ise bir müddet VAR'ı dinlemesinin ardından oyunu devam ettirmişti.