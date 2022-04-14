SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı

Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı

14.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHK, tüm hakemlere gönderdiği mailde şok iddialarda bulundu. Liste dışı bırakılan bazı hakemlerin, göreve devam eden meslektaşlarını protestoya ve isyana teşvik etmeye çalıştığı öne sürüldü. Türk futboluna yapılması planlanan 'darbe' ortaya çıktı.

Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi isimlerin de bulunduğu bazı hakemleri liste dışı bırakmasının yankıları sürerken, konuyla ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan imzasıyla tüm hakemlere gönderilen mailde, Çakır başta olmak üzere liste dışı bazı isimlerin, göreve devam eden hakemleri protesto ve isyana teşvik ettiği öne sürülerek bazı sorular yöneltildi.

Hakemlere, “Aşağıda sıralanan iddialar ile ilgili bildiklerinizi ve yaşadıklarınızı isim, tarih ve tarafınıza nasıl ulaşıldığını açıklayacak şekilde 13 Nisan saat 16.00’ya kadar bildirin.” çağrısı yapılan mektup şöyle:

"'SENİ İSTEMİYORUZ' DİYECEĞİZ"

115711

“9 Mart 2022’de MHK Başkanı’nın (Ferhat Gündoğdu) Süper Lig Yardımcı (SLY) ve A Klasman Yardımcı hakemlerine yönelik Zoom’dan yaptığı konuşma öncesinde bazı Süper Lig yardımcı hakemlerinin toplantıya katılacak yardımcı hakemleri arayarak, ‘Zoom toplantısı sırasında söz alarak MHK Başkanı’nı protesto edeceğiz, ‘Seni istemiyoruz’ diyeceğiz. Yapamazsak ekrana bu sözleri yazacağız.’ Ben ne yaparsam siz de aynısını yapın. Cüneyt abiniz sizi takip ediyor. Eğer bizim yaptıklarımızı yapmazsanız Cüneyt abiniz (Çakır) plakanızı alacak, göreve geldiğinde bunu unutmayacak” şeklinde sözler sarf ettiği doğru mu?

"KONUŞMAK İSTEDİM, SÖZ VERMEDİLER"

62568218e4bfdc21d896b21f

Bu toplantıdan sonra aynı kişilerin ‘SLYH’ WhatsApp grubuna yukarıdaki konuyu doğrular şekilde ‘Görüşmede el kaldırarak söz almak istedim fakat ne yazık ki konuşamadım’ ifadelerini yazarak oluşturmak istenen baskının yazıya döküldüğü iddia ediliyor.

"YASA DIŞI SES KAYITLARI SERVİS EDİLDİ"

62568218e4bfdc214465ec10

Aynı kişilerin bu toplantıda MHK Başkanı’nın konuşmasının ses kaydını yasa dışı kaydederek servis ettiği, bu ses kaydının basındaki kişilerden tekrar MHK Başkanı’nın kendisine kadar iletildiği iddia edilmektedir.

"'RUH HALİM İYİ DEĞİL' DEYİN"

odatv_image_65__0af4114b09fd40

Bu kişilerin mazeretlerini talimatlar gereği FYS (Futbol Yönetim Sistemi) üzerinden ve belirli sürelerde yapmaları gerektiği halde, aynı/çok benzer ‘Ruh halim maç yönetmeye uygun değil/içinde bulunduğumuz olağanüstü durum ve kendimi iyi hissetmemem nedeniyle müsabakalarda görev almak istemiyorum’ gibi mazeret metnini SLYH (Süper Lig Yardımcı Hakemleri) WhatsApp grubuna yazarak diğer arkadaşları üzerinden baskı oluşturmaya çalıştıkları iddiası doğru mu?”

“MHK HAKEMLERİ BASKI ALTINA ALIYOR”

0x0-son-dakika-mhknin-tarihi-hakem-operasyonu-icin-bomba-iddia-cuneyt-cakir-firat-aydinus-gibi-isimlerin-hakemligi-1646744362843

Tahkim Kurulu'nun 13 hakemle ilgili durdurduğu ihraç kararına rağmen MHK, bu hakemlere görev vermemişti. MHK'nın bu tutumu spor camiasında büyük tepki çekmiş, bazı hakemler de MHK'yı protesto etmişlerdi.

MHK'nın gönderdiği bu mailin amacının hakemleri baskı altına almaya yönelik olduğuna dair eleştiriler şimdiden başladı. İhraç edilen 13 hakemi savunan hakemlerin fişlenmesi olarak değerlendirilen bu mailden sonra MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig çöktü! 1 milyar 121 milyon lira...Süper Lig çöktü! 1 milyar 121 milyon lira...
Terim derken... G.Saray ona emanet!Terim derken... G.Saray ona emanet!
Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."
Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Cüneyt Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

13 milyona geldi, 3. lig takımı bile istemiyor

13 milyona geldi, 3. lig takımı bile istemiyor

Emre Akbaba'dan Fatih Terim'e gönderme!

Emre Akbaba'dan Fatih Terim'e gönderme!

Utanç gecesi! Kendi oyuncusuna saldırdı...

Utanç gecesi! Kendi oyuncusuna saldırdı...

Süper Lig çöktü! 1 milyar 121 milyon lira...

Süper Lig çöktü! 1 milyar 121 milyon lira...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

Bağış toplamak için dövüşüyordu… Boks ringinde canından oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.