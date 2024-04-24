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Türk futbolunda devrim gibi karar! Artık kulüpler karar verecek... Yeni sezonda hayata geçiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2024 20:34
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Futbolun en çok tartışılan konularından biri olan hakemlerle ilgili ülkemizde günden güne yeni gelişmeler yaşanırken bunlara bir yenisi daha eklenilmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Türk futbolunda devrim gibi karar! Artık kulüpler karar verecek... Yeni sezonda hayata geçiyor

Türk futbolunun en çok tartışılan konularından biri olan hakemler konusunda yeni adımlar atılmaya devam edilirken, devrim niteliğinde bir karar hayata geçmek üzere.

KULÜPLERİN HEPSİ ONAYLADI

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Türkiye Futbol Federasyonu ile profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, bağımsız hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşti. Alman modelinden esinlenilen proje, kulüplerin tamamından onay aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BAŞLIYOR

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Bağımsız hakem kurulunun, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olması planlanıyor. TFF ile kulüplerin üzerinde uzlaştığı proje şu şekilde hayata geçecek. TFF bir şirket kuracak, profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3’ü TFF, 2’si kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulu atayacak.

KULÜPLER SÖZ SAHİBİ OLACAK

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Profesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.

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