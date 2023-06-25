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  4. Türk futbolunda dolandırıcılık krizi! Tüm servetlerini neredeyse kaybettiler! Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera, Emre Belözoğlu ve dahası...

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi! Tüm servetlerini neredeyse kaybettiler! Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera, Emre Belözoğlu ve dahası...

25.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Türk futbolunda gündemi sarsan dolandırıcılık olayına açıklık getirdi. Kimin ne kadar para kaybettiğini açıklayan Rezan Epözdemir, durumun vahimliğini gözler önüne serdi.

Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den Türk futbolundaki dolandırıcılık konusuna açıklık getirildi. Hangi ismin ne kadar para kaptırdığını söyleyen Epözdemir, sosyal medyada gündem oldu.

SELÇUK İNAN: "3 MİLYON 685 BİN DOLAR ÜÇ SEFERDE YATIRDIM"

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Teknik direktör Selçuk İnan , konuyla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde, mesleğinin teknik adamlık olduğunu, şüpheli Seçil Erzan’ı 2011 yılında Florya Denizbank şube müdürü olduğu tarihten beri tanıdığını belirterek, şunları söylemişti:

“Süreç içerisinde banka işlemlerimizi yapıyor olması hasebiyle aramızda bir güven ilişkisi oluştu. Şüpheli bana Denizbank’ın bir kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun olduğunu ifade etti.

Ben toplamda 3 milyon 685 bin dolar üç seferde yatırdım. Bu paraları banka şube müdürü Seçil Erzan’ın odasında kendisine verdim. Tamamen bankanın içerisinde teslim ettim. 2 milyon 150 bin doları süreç içerisinde fonun elde ettiği asıl alacak ve kar payı diye bana bankada iade etti. Geriye yatırdığım ana paradan 1 milyon 535 bin dolar alacağım kaldı.

İŞTE PARASINI KAYBEDEN İSİMLER

Hukukçu Rezan Epözdemir, dolandırıcılık mevzusunda parasını kaybeden tüm isimleri açıkladı.

Tercüman Mert Çetin - 75 bin $

Fernando Muslera - 500 bin $

Selçuk İnan - 1.6 milyon $

Emre Çolak - 3.2 milyon $

Emre Belözoğlu - 4.5 milyon $

Arda Turan - 7.5 milyon $


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