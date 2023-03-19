Türk futbolunda kriz tırmanıyor! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Lale Orta iddialarına cevap verdi! ''İlk duyduğumda inanmadım, olamaz dedim''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva arazisi üzerinde bulunan proje bilgilendirme toplantısında futbola dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta’nın VAR merkezine girildiğine yönelik dün yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek, "İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Varsa da futbolun kurumları var, onlar gereğini yapacaktır. Ancak dün akşam verilen demeçleri duyunca hayretler içerisinde kaldım. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulları var. İnsanların görevleri itibarıyla yaptıklarını onlar değerlendirirler, onlar gereğini yapacağını düşünüyorum" dedi.

"JESUS’UN SÖYLEDİĞİNİN MUHATABI BEN DEĞİLİM, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’DUR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un ’Türkiye’de maçlar sahada değil, masa başında kazanılıyor’ açıklamasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bu sorunun muhattabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık, Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değil. Benim muhattabım değil. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus’un söylediğinin muhatabı ben değilim. Bunun muhattabı Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"ÇABAMIZI BÜTÜN KULÜPLER İÇİN SÜRDÜRÜYORUZ"

Süper Lig’de hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Özbek, "Galatasaray’ın futbolda istediği adalet sadece kendisi için istemiyor. Her maçta hakem hataları veya VAR hataları oluyor. İlgililer bunun önüne geçmeli. Bu hataların asgariye inmesini sağlaması için talepte bulunuyoruz. Galatasaray kurulduğundan bugüne kadar hep ilklerin kulübü olduğu için çabamızı bütün kulüpler için sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI GALATASARAY’DIR"

Lider Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de son oynadığı Konyaspor maçından mağlubiyetle ayrılmasını da değerlendiren Başkan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konya’da bir yol kazası oldu. Ligler başladığından beri söylüyoruz, şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Hala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray’dır. Taraftarların bize bugüne kadar gösterdikleri destekle biz bugüne geldik. O sonuca rağmen taraftarlarımız oyuncularımızı çağırıp alkışladılar. Aynı desteğin devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla mayıs ayında gerekli sonucu alacağız, kimse merak etmesin."

DURSUN ÖZBEK: "RİVA PROJESİ, GALATASARAY’A 170 MİLYON DOLAR FAYDA SAĞLAMIŞTIR"

Toplantıda devam eden projelerle ilgili bilgiler de veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların destek vermesi konusunda çağrıda bulundu. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü, 1905’ten beri faaliyetine devam ediyor. Maalesef Türkiye’deki spor kulüpleri, esas faaliyetleri olan sportif aktivitelerden para kazanma durumunda değil. Dolayısıyla misyonumuzun gereği olarak, gerek futbol gerekse 17’ye yakın amatör şubemiz var. Bunlar Galatasaray’ın misyonu içerisinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gereği olan dallar. 2014’te göreve geldiğimiz zaman, sürdürülebilir bir sportif faaliyet mümkün değil. Bir yere gelince tıkanabileceğimizi anlattım. Biz ilk önce Mecidiyeköy’de 2 bin 100 metrekarelik arsamız üzerinde bir otel projesi geliştirdik. Sonraki dönemde başkan seçilemediğimiz için, proje kaldı. 2015’te başkan olduktan sonra aynı görüşü yönetim kurulundaki arkadaşlarla paylaşmak suretiyle genel kurula geldik. Bu görüşümü anlattım. O gün Riva ve Florya arazisi için proje yapma yetkisini genel kuruldan aldık. Riva Projesi ihaleye çıktı, Emlak Konut’la yaptık. Riva arazisi, başladığı günden bugüne kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne 170 milyon Dolar + 90 milyon TL fayda sağlamıştır" şeklinde konuştu.

