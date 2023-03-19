SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Türk futbolunda kriz tırmanıyor! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Lale Orta iddialarına cevap verdi! ''İlk duyduğumda inanmadım, olamaz dedim''

Türk futbolunda kriz tırmanıyor! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Lale Orta iddialarına cevap verdi! ''İlk duyduğumda inanmadım, olamaz dedim''

19.03.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor yenilgisini ’yol kazası’ olarak değerlendirirken, "Ligler başladığından beri söylüyoruz, şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Hala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray’dır" dedi.

Türk futbolunda kriz tırmanıyor! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Lale Orta iddialarına cevap verdi! ''İlk duyduğumda inanmadım, olamaz dedim''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva arazisi üzerinde bulunan proje bilgilendirme toplantısında futbola dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta’nın VAR merkezine girildiğine yönelik dün yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Özbek, "İlk duyduğumda inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Varsa da futbolun kurumları var, onlar gereğini yapacaktır. Ancak dün akşam verilen demeçleri duyunca hayretler içerisinde kaldım. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulları var. İnsanların görevleri itibarıyla yaptıklarını onlar değerlendirirler, onlar gereğini yapacağını düşünüyorum" dedi.

"JESUS’UN SÖYLEDİĞİNİN MUHATABI BEN DEĞİLİM, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’DUR"

5f7c1a69-4396-4cac-b176-a521767ab803

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un ’Türkiye’de maçlar sahada değil, masa başında kazanılıyor’ açıklamasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Bu sorunun muhattabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var. Türkiye Futbol Federasyonu var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık, Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değil. Benim muhattabım değil. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus’un söylediğinin muhatabı ben değilim. Bunun muhattabı Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"ÇABAMIZI BÜTÜN KULÜPLER İÇİN SÜRDÜRÜYORUZ"

aa871058-7d0a-4089-b873-14d435576108

Süper Lig’de hakem hatalarının çok fazla olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini aktaran Özbek, "Galatasaray’ın futbolda istediği adalet sadece kendisi için istemiyor. Her maçta hakem hataları veya VAR hataları oluyor. İlgililer bunun önüne geçmeli. Bu hataların asgariye inmesini sağlaması için talepte bulunuyoruz. Galatasaray kurulduğundan bugüne kadar hep ilklerin kulübü olduğu için çabamızı bütün kulüpler için sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI GALATASARAY’DIR"

b0108ce5-8bee-487b-a4a8-c54d5f8e1f67

Lider Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de son oynadığı Konyaspor maçından mağlubiyetle ayrılmasını da değerlendiren Başkan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Konya’da bir yol kazası oldu. Ligler başladığından beri söylüyoruz, şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Hala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray’dır. Taraftarların bize bugüne kadar gösterdikleri destekle biz bugüne geldik. O sonuca rağmen taraftarlarımız oyuncularımızı çağırıp alkışladılar. Aynı desteğin devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla mayıs ayında gerekli sonucu alacağız, kimse merak etmesin."

DURSUN ÖZBEK: "RİVA PROJESİ, GALATASARAY’A 170 MİLYON DOLAR FAYDA SAĞLAMIŞTIR"

02c6f955-dd7c-42b6-b744-6373c6aa66d4

Toplantıda devam eden projelerle ilgili bilgiler de veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların destek vermesi konusunda çağrıda bulundu. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü, 1905’ten beri faaliyetine devam ediyor. Maalesef Türkiye’deki spor kulüpleri, esas faaliyetleri olan sportif aktivitelerden para kazanma durumunda değil. Dolayısıyla misyonumuzun gereği olarak, gerek futbol gerekse 17’ye yakın amatör şubemiz var. Bunlar Galatasaray’ın misyonu içerisinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gereği olan dallar. 2014’te göreve geldiğimiz zaman, sürdürülebilir bir sportif faaliyet mümkün değil. Bir yere gelince tıkanabileceğimizi anlattım. Biz ilk önce Mecidiyeköy’de 2 bin 100 metrekarelik arsamız üzerinde bir otel projesi geliştirdik. Sonraki dönemde başkan seçilemediğimiz için, proje kaldı. 2015’te başkan olduktan sonra aynı görüşü yönetim kurulundaki arkadaşlarla paylaşmak suretiyle genel kurula geldik. Bu görüşümü anlattım. O gün Riva ve Florya arazisi için proje yapma yetkisini genel kuruldan aldık. Riva Projesi ihaleye çıktı, Emlak Konut’la yaptık. Riva arazisi, başladığı günden bugüne kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne 170 milyon Dolar + 90 milyon TL fayda sağlamıştır" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray yönetimi Konyaspor maçının faturasını kesti!Galatasaray yönetimi Konyaspor maçının faturasını kesti!
A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!
'1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!''1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray lale orta aday spor toto galatasaray başkan erden spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!

Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

''Türk futboluna operasyon çekiliyor'' dedi ve isimleri açıkladı!

Galatasaray yönetimi Konyaspor maçının faturasını kesti!

Galatasaray yönetimi Konyaspor maçının faturasını kesti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.