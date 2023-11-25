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  4. Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi! Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım bu iddiaları doğruladı

Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi! Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım bu iddiaları doğruladı

25.11.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Türk futbolunda yaşanan şike skandalına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezonlarda 1. Lig'de şike girişimlerinin olduğu öne sürüldü. Gazeteci Murat Ağırel, konuyla ilgili başkanlardan görüş aldı ve gerçekleri gözler önüne serdi.

Gazeteci Murat Ağırel, 1. Lig'de oynanan maçlarda şike tekliflerinin olduğunu ifade ederek konuyla ilgili kulüp başkanlarıyla görüştü. Ağırel'in iddiasına göre, Tuzlaspor - Giresunspor, Altınordu - Eyüpspor, Gençlerbirliği - Eyüpspor maçları mercek altına alındı.

"BAŞKAN 5 MİLYON VERSİN GİRESUN'U YENELİM"

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"Tuzlaspor Kulübü yükselme maçları oynanırken Tuzlaspor adına Samsunspor başkanına gidip "Başkan 5 milyon versin Giresun'u yenelim, Adanademirspor ve Samsun şampiyon olsun" diyen Tuzlaspor yöneticisi ortaya çıkmasın istiyorlar. Aynı zamanda bu yönetici Samsunlu..."

"YERE BATSIN ÖYLE ŞAMPİYONLUK DİYOR" VE REDDEDİYOR"

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"Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu teklifi duyunca küfür ediyor, "Yere batsın öyle şampiyonluk diyor" ve reddediyor. Maçın devre arasına Giresun 2-1'lik skor ile önde giriyor. Tuzlaspor Başkanı Feyzi İlhanlı soyunma odasına girip takımın gol atan oyuncusu dahil en iyi iki adamına "Maça çıkmayacaksınız" diyor ve maça çıkarmıyor. Fransız futbolcu neden olduğunu sorguluyor ama nafile. Çıkan futbolcu yerine oyuna çok genç bir futbolcu kardeşimiz giriyor ama bir hata yapılıyor. Oyuna başkasının forması ile çıkıyor. Hakem 13 dakika sonra görüyor. Uyarıyor. Açın izleyin maçı. Maçı bilenler Giresun'un mutlaka yenecek güçte olduğunu söylüyor zaten. Ancak yaşanan gelişme bu."

YÜKSEL YILDIRIM: "EVET, BU TEKLİF YAPILDI"

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"Üstelik Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile de konuştum. Yazdıklarımı aynen doğruladı. "Evet bu teklif yapıldı reddettim. Bu bir ahlaksız teklifti, izin veremezdim. Herkes hakkı ile kazansın veya kaybetsin dedim" diye belirtti."

"BU MAÇ SİZİN İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"

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"Altınordu - Eyüpspor maçı da var. Altınordu'da oynadığını iddia eden iki kişi (Altınordu Kulübü gözbebeğimizdir. Bu iki kişinin yaptığı, kulübe mal edilmemeli) yabancı numaradan Eyüpspor başkanına mesaj atıyor. "Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en çok siz hak ettiniz" diyor. Başkan "İsminiz ne çocuklar" diye soruyor. Futbolcular, "Bizim için lig bitti sayılır. Başkanım, isim tehlikeli olur bizim için. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz" diye yazıyor."

"KİŞİ BAŞI 100 BİN BAŞKANIM"

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"Devam ediyorlar "Maçı istediğiniz şekilde bitirmenizi sağlarız. Kişi başı 100 bin başkanım" diye bitiriyorlar. Başkan hemen kulübün yetkililerini arıyor ve durumu bildiriyor. Telefon numarası da açık. Numara Gürcistan numarası. Ben de mesajlaşmalar var."

"500 BİN VERİN, MAÇI ORGANİZE EDELİM"

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"Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan adına Eyüpsporlu yöneticilere “500 bin TL verin maçı organize edelim” diyorlar. Eyüpspor yöneticileri durumu başkan Murat Özkaya’ya bildiriyor. Murat Özkaya hemen Gençlerbirliği yönetimini arayıp durumu bildiriyor ve “Maça çıkarmayın” diyor. Kaleci maça çıkmıyor.” (Cumhuriyet)

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