Türk futbolunda yılın transfer bombası patladı! Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Mert Günok ile anlaştı

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kaleyi sağlama almak için tarihi bir operasyona imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'un transferi için hem oyuncu tarafıyla hem de siyah-beyazlı kulüple kesin anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ "EVET" DEDİ, TRANSFER BİTTİ!

Fenerbahçe yönetimi rotayı ezeli rakibi Beşiktaş'ın kaptanına çevirdi. Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Beşiktaş yönetimi, Mert Günok'un gidişine onay verdi. Sarı-lacivertli kurmayların, siyah-beyazlı kulüple el sıkıştığı ve pürüzlerin tamamen giderildiği öğrenildi.

MERT GÜNOK YUVAYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı terleten Mert Günok için bu transfer, "Eve dönüş" anlamı taşıyor. Başakşehir ve Beşiktaş maceralarında şampiyonluklar yaşayan ve milli takımın değişmez ismi olan tecrübeli eldiven, yıllar sonra Kadıköy'e bu kez "1 numara" olarak dönüyor.

Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde de maaş ve sözleşme süresi konusunda mutabakata varıldığı, resmi imzaların çok kısa süre içinde atılacağı belirtildi.