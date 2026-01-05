SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Türk futbolunda yılın transfer bombası patladı! Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Mert Günok ile anlaştı

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de transfer piyasası değil, fay hatları kırıldı! Fenerbahçe, kalesini sağlama almak için Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi ve kaptanı Mert Günok ile her konuda anlaştı. Siyah-beyazlı yönetimle de el sıkışan Sarı-Lacivertliler, eski oyuncusuna "Çubuklu"yu tekrar giydiriyor. İşte şoke eden anlaşma...

Türk futbolunda yılın transfer bombası patladı! Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Mert Günok ile anlaştı
Emre Şen
Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kaleyi sağlama almak için tarihi bir operasyona imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'un transferi için hem oyuncu tarafıyla hem de siyah-beyazlı kulüple kesin anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ "EVET" DEDİ, TRANSFER BİTTİ!

Türk futbolunda yılın transfer bombası patladı! Fenerbahçe, Beşiktaş tan Mert Günok ile anlaştı 1

Fenerbahçe yönetimi rotayı ezeli rakibi Beşiktaş'ın kaptanına çevirdi. Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Beşiktaş yönetimi, Mert Günok'un gidişine onay verdi. Sarı-lacivertli kurmayların, siyah-beyazlı kulüple el sıkıştığı ve pürüzlerin tamamen giderildiği öğrenildi.

MERT GÜNOK YUVAYA DÖNÜYOR

Türk futbolunda yılın transfer bombası patladı! Fenerbahçe, Beşiktaş tan Mert Günok ile anlaştı 2

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı terleten Mert Günok için bu transfer, "Eve dönüş" anlamı taşıyor. Başakşehir ve Beşiktaş maceralarında şampiyonluklar yaşayan ve milli takımın değişmez ismi olan tecrübeli eldiven, yıllar sonra Kadıköy'e bu kez "1 numara" olarak dönüyor.

Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde de maaş ve sözleşme süresi konusunda mutabakata varıldığı, resmi imzaların çok kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! "Yarım kalan hesabımız var"Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! "Yarım kalan hesabımız var"
Osimhen-Lookman ortaklığı Nijerya'yı uçurdu! Bu ikili coştuOsimhen-Lookman ortaklığı Nijerya'yı uçurdu! Bu ikili coştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Günok beşiktaş fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.