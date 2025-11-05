SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Türk futbolundaki bahis skandalına UEFA dahil oldu! Tüm hakemlere ortak bildiri paylaşıldı

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı Avrupa'nın da diline düşmeye başladı. UEFA, Türk futbolunda yaşanan skandaldan sonra tüm hakemlerine toplu mesaj atarak sert bir uyarı mesajı yayımladı.

Türk futbolundaki bahis skandalına UEFA dahil oldu! Tüm hakemlere ortak bildiri paylaşıldı
Emre Şen

TFF'nin, bahis oynayan hakemleri ifşa etmesinin ardından Türk futbolunda ortalık karışmıştı. UEFA, tüm hakemlerini Türkiye'deki olayı örnek vererek uyardı.

UEFA TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ, HAKEMLERİ UYARDI

Türk futbolunda yaşanan skandal, Avrupa'da yoğun ses getirdi. UEFA, bu olayın ardından tüm hakemlere e-posta göndererek uyarılarda bulundu.

İŞTE UEFA'NIN PAYLAŞTIĞI MAİL

UEFA'nın Avrupa'daki tüm hakemlere gönderdiği e-postada şu ifadeler yer aldı:

Değerli Hakemler,

Türkiye'de bazı hakemlerin Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliklerine aykırı olarak bahis hesapları açtığını medyada okumuş olabilirsiniz. Bu durum, bazı hakemlerin TFF tarafından men edilmesine yol açmıştır.

Bu durum, hakemlerin futbol maçlarına bahis oynamasının (bu maçlarda yer alsınlar ya da almasınlar) asla iyi bir fikir olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatmak için bir fırsat sunmaktadır. Nitekim, bir UEFA maç atamasını her kabul ettiğinizde, UEFA'nın Hakemler İçin Şartlar ve Koşulları'na uymuş olursunuz. Madde 6c, UEFA'nın Disiplin Yönetmeliği'ne atıfta bulunarak maç yetkililerinin şunları taahhüt ettiğini belirtir:

c) Rekabet maçlarıyla ilgili bahis veya benzeri faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktan ve bu faaliyetlerde doğrudan veya dolaylı olarak mali çıkar sağlamaktan kaçınmak;

Elbette bu, UEFA maçlarını kapsamaktadır, ancak çoğu UEFA'nın da futbolla ilgilenen herkesin ulusal düzeyde bahis oynamasını yasaklayan benzer düzenlemeleri vardır.

Muhtemelen buna gerek bile yok ama bu mesajı dikkate aldığınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla

Chris Wild

Hakemlik Hizmetleri Başkanı

Hakemlik

UEFA

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a Sergen Yalçın için kötü haber geldi!Beşiktaş'a Sergen Yalçın için kötü haber geldi!
Orkun Kökçü manşetlerden düşmüyor! Fenerbahçe maçı sonrası bir iddia dahaOrkun Kökçü manşetlerden düşmüyor! Fenerbahçe maçı sonrası bir iddia daha
Anahtar Kelimeler:
Hakem UEFA bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.