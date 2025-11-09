Türk futbolunun asi çocuğu Caner Erkin 6 maç sonra sahalara döndü! İlk maçında Serik Belediyespor’a karşı sarı kart gördü...

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşına saldırması ve müsabaka hakemlerine söylemleriyle gündeme gelen ve 6 maç men cezası alan Caner Erkin Serik Belediyespor karşılaşması ile sahalara döndü.

İLK MAÇINDA SARI KART YEDİ!

TFF 1.Lig ekibi Sakaryaspor evinde Serikspor ile karşılaştı. Müsabakadan Serikspor 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmada Caner Erkin 80 dakika forma giyerken sarı kart ile mücadeleyi tamamladı. Caner Erkin forma giyidiği 6 maçta 2 sarı kart, 2 kırmızı kart ve 2 asist ile oynayarak dikkat çekti.

FORMASINI KAYBETMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan ve yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Caner Erkin bu süreçte; Sivaspor, Sarıyer, Adana Demirspor, Keçiörengücü, İnegölspor ve Vanspor maçlarında forma giyememişti.