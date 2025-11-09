SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Türk futbolunun asi çocuğu Caner Erkin 6 maç sonra sahalara döndü! İlk maçında Serik Belediyespor’a karşı sarı kart gördü...

Türk futbolunun hırçın çocuğu Caner Erkin geçtiğimiz günlerde takım arkadaşına şiddetli hareketi ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 6 maçtan men cezası almıştı. Milli futbolcu cezasının ardından döndüğü ilk maçta Serik Belediyespor’a karşı da sarı kartla cezalandırıldı. İşte detaylar…

Türk futbolunun asi çocuğu Caner Erkin 6 maç sonra sahalara döndü! İlk maçında Serik Belediyespor’a karşı sarı kart gördü...
Burak Kavuncu
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sakaryaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşına saldırması ve müsabaka hakemlerine söylemleriyle gündeme gelen ve 6 maç men cezası alan Caner Erkin Serik Belediyespor karşılaşması ile sahalara döndü.

İLK MAÇINDA SARI KART YEDİ!

Türk futbolunun asi çocuğu Caner Erkin 6 maç sonra sahalara döndü! İlk maçında Serik Belediyespor’a karşı sarı kart gördü... 1

TFF 1.Lig ekibi Sakaryaspor evinde Serikspor ile karşılaştı. Müsabakadan Serikspor 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmada Caner Erkin 80 dakika forma giyerken sarı kart ile mücadeleyi tamamladı. Caner Erkin forma giyidiği 6 maçta 2 sarı kart, 2 kırmızı kart ve 2 asist ile oynayarak dikkat çekti.

FORMASINI KAYBETMİŞTİ!

Türk futbolunun asi çocuğu Caner Erkin 6 maç sonra sahalara döndü! İlk maçında Serik Belediyespor’a karşı sarı kart gördü... 2

Geçtiğimiz günlerde Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan ve yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Caner Erkin bu süreçte; Sivaspor, Sarıyer, Adana Demirspor, Keçiörengücü, İnegölspor ve Vanspor maçlarında forma giyememişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi için olay yaratan iddia! "Galatasaray'dan ayrıl"Mauro Icardi için olay yaratan iddia! "Galatasaray'dan ayrıl"
Bahis skandalında bilinmeyen detay! O isim meğer 3 yıl önce sahada darbedilmişBahis skandalında bilinmeyen detay! O isim meğer 3 yıl önce sahada darbedilmiş
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Serik Belediyespor Caner Erkin TFF 1. Lig sarı kart son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.