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Türk futbolunun efsanesi Şenol Birol yaşam mücadelesi veriyor

FUTBOL HABERLERİ  | 07.02.2020 21:13 | Son Güncelleme

57 yıldır Beşiktaş’taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşam mücadelesi veriyor.

Türk futbolunun efsanesi Şenol Birol yaşam mücadelesi veriyor

Rize’de, Çaykur Rizespor’da futbol hayatına başlayıp, Sarıyer, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü olarak görev yapan Şenol Birol, evinde düşerek fenalaştı.

Rize’de özel bir hastaneye kaldırılan Birol için beyin kanaması teşhisi konuldu. Şenol Birol ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) beyin cerrahi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Birol’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kendini anlatan filmde Fatma Girik ile başrol oynadı.

1958-1959 yılları arasında Sarıyer’de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş’ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 57 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, döneminde “Şenol Birol Gol” isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.

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