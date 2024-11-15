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Türk futbolunun gurur tablosu! Hakan, Arda ve Kenan, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 08:17
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Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

Türk futbolunun gurur tablosu! Hakan, Arda ve Kenan, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya temsilcisi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" kategorilerinde adaylar arasında yer aldı.

14 ARALIK'TA SONA ERECEK

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İspanya ekibi Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus takımında görev yapan Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorisindeki adaylar arasında yer buldu.

Ödüller, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Oy verme işlemi, 14 Aralık'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler Kenan Yıldız
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