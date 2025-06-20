Türk hakemden Avrupa'yı karıştıran hata! VAR olmayan maçta VAR kararı verdi

FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, Faroe Adaları ile Estonya arasındaki U21 maçında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hataya imza attı.

ÖNCE AUT ATIŞI DEDİ...

Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunda aut atışını gösteren Mehmet Türkmen, verdiği bu karar sonrası yoğun itirazlara maruz kaldı.

"VAR GÖSTERDİ AMA VAR YOK"

Faroe Adaları takımından 5 oyuncunun üstüne koşmasının ardından kararını değiştirerek penaltıyı işaret eden Mehmet Türkmen, elini kaldırıp kulağına götürdü ve kararın VAR'dan geldiğini ifade etti. Mücadelenin son düdüğünün ardından maçta VAR olmadığı ortaya çıktı.