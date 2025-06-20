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Türk hakemden Avrupa'yı karıştıran hata! VAR olmayan maçta VAR kararı verdi

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Faroe Adaları ve Estonya arasında oynanan maçta görev alan Türk hakem Mehmet Türkmen, ilginç bir hataya imza attı. Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında yaşanan pozisyonda Türkmen, VAR olmayan maçta VAR kararı verdi.

Türk hakemden Avrupa'yı karıştıran hata! VAR olmayan maçta VAR kararı verdi
Emre Şen

FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, Faroe Adaları ile Estonya arasındaki U21 maçında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hataya imza attı.

ÖNCE AUT ATIŞI DEDİ...

Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunda aut atışını gösteren Mehmet Türkmen, verdiği bu karar sonrası yoğun itirazlara maruz kaldı.

"VAR GÖSTERDİ AMA VAR YOK"

Faroe Adaları takımından 5 oyuncunun üstüne koşmasının ardından kararını değiştirerek penaltıyı işaret eden Mehmet Türkmen, elini kaldırıp kulağına götürdü ve kararın VAR'dan geldiğini ifade etti. Mücadelenin son düdüğünün ardından maçta VAR olmadığı ortaya çıktı.

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VAR Spor Haberleri Mehmet Türkmen
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