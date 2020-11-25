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Türk halk müziğinin acı günü! Fuat Durular hayatını kaybetti

25.11.2020 10:47 | Son Güncelleme:
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Türk halk müziğinin acı günü! Fuat Durular hayatını kaybetti

TRT İstanbul Radyosu’nun sevilen Türk halk müziği sanatçısı Fuat Durular vefat etti.

Acı haberi ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu. Akay yaptığı açıklamada, “Türk halk müziği özel seslerinden birini kaybetti. “Sabunu Koydum Leğene” isimli türkü ile meşhur olan ve TRT’nin tek kanallı olduğu dönemlerde Erzurum ağzı lehçesini türkülere taşıyarak, Türkiye’nin dikkatini çeken TRT’nin usta sanatçısı Fuat Durular’ı kaybettik.

Ayrıca Durular, “İrevanın Dik Yokuşu” isimli türküyü kaynak kişi olarak halk müziği repertuvarına kazandırmıştır. Mekânı cennet olsun inşallah.” İfadelerini kullandı.

Fuat Durular

FUAT DURULAR KİMDİR?

1943 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Fuat Durular, İlk ve orta öğrenimi sırasında müzik derneklerinin etkinliklerine katıldı ve 1961 yılında yeni açılan Erzurum Radyosu'na gidip gelmeye başladı. Ankara Radyosu sınavlarına yaşı küçük olduğu için giremeyen Durular, askerlik görevini yerine getirdikten sonra 1966 yılında TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazandı ve 1970 yılında solo yapma hakkı aldı. Daha sonra İstanbul Radyosu'na atanarak uzun yıllar görev yapan ve emekli olan sanatçı, plak ve albüm çalışmaları da yaptı.

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