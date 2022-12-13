SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Türk halkı kararını verdi! Şampiyon %44'lük oyla Fransa çıktı

Türk halkı kararını verdi! Şampiyon %44'lük oyla Fransa çıktı

13.12.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası'nda ilk yarı final mücadelesi Arjantin ve Hırvatistan arasında yaşanacak. Diğer mücadele ise Fas ile Fransa karşı karşıya gelecek. Araştırma şirketi Areda Survey, Dünya Kupası şampiyonluk araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 44,1’i Fransa’nın şampiyon olacağını ifade etti.

Türk halkı kararını verdi! Şampiyon %44'lük oyla Fransa çıktı

Dünya Kupası’ndaki diğer yarı final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken, Fransa rakibine hiç yenilmemiş durumda. Anket sonuçları da yüzde 44,1 ile Fransa’nın Dünya Kupası’nın şampiyonu olacağının tahmin edildiğini gösteriyor.

ARJANTİN İLE HIRVATİSTAN

dünya kupası-02

2022 FIFA Dünya Kupası’nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan bugün karşılaşacak. İki takım Dünya Kupası’nda 3. kez karşı karşıya gelecek. Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkı Arjantin’in yüzde 36,1 ile Hırvatistan’ın ise yüzde 7,1 ile Dünya Kupası’nın şampiyonu olacağını düşünüyor.

Bu araştırma Aralık 2022 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batshuayi, Beşiktaş'a para kazandırdı!Batshuayi, Beşiktaş'a para kazandırdı!
Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!
Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Fransa dünya kupası FIFA Dünya Kupası 2022 dünya kupası maçın

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi artık belli oldu

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

İtalya Ebrar'ı konuşuyor! Sahayı birbirine kattı

Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki...

Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki...

Takımdan ayrılmak istedi, karar resmen açıklandı!

Takımdan ayrılmak istedi, karar resmen açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.